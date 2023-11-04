У Рокитному на Кременчуччині згорів мікроавтобус

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 159

3 листопада на Кременчуччині згорів мікроавтобус. Про це повідомили у Кременчуцькому районному управлінні ГУ ДСНС України у Полтавській області.

О 10.05 до Служби порятунку надійшло сповіщення про пожежу на вул. В. Харечка в селі Рокитне Омельницької громади Кременчуцького району.

О 10.23 вогнеборці 14 ДПРЧ локалізували пожежу, а о 10.35 ліквідували її.

Вогонь знищив мікроавтобус і пошкодив паркан. Причина виникнення пожежі встановлюється.

Нагадаємо, що у Глобиному горів Opel Astra G, а в садовому товаристві «Металург» на набережній Лейтенанта Дніпрова у Кременчуці — господарча споруда.