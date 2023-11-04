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Кременчук, Надзвичайні новини

У Кременчуці на пішохідному переході збили чоловіка

Сьогодні, 13:35 Переглядів: 295

 

Причини та обставини ДТП встановлює слідство

3 листопада близько 17.55 на вул. Вадима Пугачова у Кременчуці збили пішохода. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією, 54-річний водій легкового автомобіля ВАЗ здійснив наїзд на 82-річного чоловіка, що переходив проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу. Внаслідок ДТП потерпілого госпіталізували.

 

За даним фактом вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини ДТП встановлює слідство.

Нагадаємо, у Кременчуці підліток незаконно керував автівкою та порушував правила дорожнього руху.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: pl.npu.gov.ua
Теги: дтп збили людину чоловік пішохідний перехід вул. Вадима Пугачова ст. 286 ККУ
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