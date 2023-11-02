В аварії на Полтавщині загинула велосипедистка

Сьогодні, 13:58 Переглядів: 239

Ввечері 1 листопада у селі Валок Полтавської громади машина збила 50-річну велосипедистку. Від отриманих травм жінка загинула на місці.

Про це повідомили в обласній поліції.

Поліціянти розшукали автомобіль, який ймовірно збив жінку. Легковик марки Mercedes A-Сlass знайшли в одному із господарств у цьому ж селі. Наразі оперативники розшукують зниклого водія.

Тривають слідчі дії в рамках ч 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) ККУ

Водію загрожує строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.