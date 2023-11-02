У Горішніх Плавнях змінюють підходи до професійного розвитку педагогів

Згідно з рішенням 37-ї сесії Горішньоплавнівської міської ради восьмого скликання від 17 жовтня 2023 року, Центр професійного розвитку педагогічних працівників виводиться зі структури відділу освіти з 1 січня 2024 року стає окремою юридичною особою. Центр очолюватиме Ірина Горобченко, яка розповіла журналістам про його роботу.
Головне завдання Центру — зробити так, щоб «діти хотіли йти до школи й, зрозуміло, отримували не просто знання, а ще й компетентності, щоб ці знання застосовувати в житті». Крім того, за словами Ірини Горобченко, мета діяльності Центру полягає в тому, аби вибудувати роботу з педагогічними колективами таким чином, щоб «виростити проактивного педагога, який хоче змінити свою систему викладання, побачити зміни, які відбулися з дітьми».
Ірина Горобченко зазначила, що «на сьогодні перед педагогами, у тому числі й перед співробітниками ЦПРПП, стоїть багато викликів і я щиро вдячна міському голові, депутатам міської ради, які повірили в нас і бачать перспективи нашої роботи»,
Нова установа запропонує педагогам різноманітні варіанти консультування.
За її словами, наразі в освітньому просторі міста «проходить найцікавіший етап роботи» — стадія становлення, підготовки до нового освітнього проєкту. У рамках цієї роботи фахівці ЦПРПП, зокрема, вивчають обсяги освітніх втрат дітей від вимушеної паузи в навчанні, спричиненої пандемією COVID-19 та повномасштабним російським вторгненням. Уже перевірили обсяг знань всіх учнів п’ятих класів шкіл міста з української мови й математики. Інструментарій для такої діагностики надала Державна служба якості освіти України. Перевірка з української мови здійснювалася у форматі тесту тривалістю 80 хв, який показав, наскільки діти засвоїли програму 3-4 класів. Оцінювання знань із математики відбувалося у подібний спосіб.
Вона вказала, що аналогічний моніторинг планується і для учнів 7-9-х класів. Якщо дитина зареєстрована на платформі Всеукраїнської школи онлайн для дистанційного та змішаного навчання, то батьки разом із нею можуть пройти тестування з п’ятого по 11-й клас із будь-якого предмета.
Передбачено, що Центр професійного розвитку педагогічних працівників буде надавати платні освітні послуги щодо підвищення кваліфікації педагогів інших територіальних громад, які не мають таких установ.
Зараз встановлюється вартість послуг для учасників освітніх заходів (конференцій, вебінарів, тренінгів, майстер-класів, консультацій) з інших громад. Їх будуть проводити сертифіковані консультанти, спеціалісти з аудиту, супервізії Центру.
Крім того, установа має право запрошувати спеціалістів з університетів України, відомих педагогів. А отримані від цієї роботи кошти спрямовуватимуться на розвиток Центру.
Як зазначила Ірина Горобченко, у 2024 році школи громади очікують перші кроки до освітньої реформи, коли вони втратять статус загальноосвітніх і стануть ліцеями та гімназіями.
Вона також розповіла, що Міністерство освіти і науки та Державна служба якості освіти надали можливість учителю розробити модельну навчальну програму з викладання свого предмета і віддати на затвердження. Отримавши це узгодження, учитель матиме змогу впроваджувати її там, де вважає за потрібне.
Ірина Горобченко висловила впевненість, що в школах громади достатньо педагогів, які зацікавлені якомога більше заохочувати учнів вивчати свої предмети.
На сьогодні, фахівці Центру створили навчальну програму із зарубіжної літератури, яка отримала погодження Міністерства освіти і науки України, підручник для учнів сьомого класу вже реалізується тестово у школі № 3 Горішніх Плавнів, і за попередніми результатами вже видно, що ця програма враховує інтереси сучасних підлітків: враховуючи увагу дітей, їхнє «кліпове мислення», програма містить найбільше творів короткого формату, щоб діти могли їх прочитати й обговорити.
Також керівниця ЦПРПП повідомила, що сьогодні Центр працює над масштабним проєктом «Інтерактивна освітня карта громади».
Варто зазначити, що успішне впровадження необхідних реформ, реалізація проєктів та ініціатив була б неможливою без допомоги відповідального бізнесу та благодійників, якими для Горішньоплавнівської громади є гірничодобувні підприємства компанії Феррекспо і Благодійного фонду Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, засновниками якого є підприємець, інвестор і меценат Костянтин Жеваго та голова правління ПРАТ «Полтавський ГЗК» Віктор Лотоус. Ця допомога направлена на реконструкцію та облаштування інноваційних навчальних кабінетів, тепломодернізацію будівель закладів освіти, облаштування укриттів з оглядом на виклики війни. І все це в комплексі дозволяє робити навчальних процес одночасно і комфортним та безпечним, інноваційним та цікавим, що в результаті дає педагогам виховати нове сучасне покоління українців.
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