У Горішніх Плавнях змінюють підходи до професійного розвитку педагогів

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 188 Партнерський проєкт

Згідно з рішенням 37-ї сесії Горішньоплавнівської міської ради восьмого скликання від 17 жовтня 2023 року, Центр професійного розвитку педагогічних працівників виводиться зі структури відділу освіти з 1 січня 2024 року стає окремою юридичною особою. Центр очолюватиме Ірина Горобченко, яка розповіла журналістам про його роботу.

Головне завдання Центру — зробити так, щоб «діти хотіли йти до школи й, зрозуміло, отримували не просто знання, а ще й компетентності, щоб ці знання застосовувати в житті». Крім того, за словами Ірини Горобченко, мета діяльності Центру полягає в тому, аби вибудувати роботу з педагогічними колективами таким чином, щоб «виростити проактивного педагога, який хоче змінити свою систему викладання, побачити зміни, які відбулися з дітьми».

— Бо ні для кого не секрет, що діти зараз народжуються в інших умовах і є трохи іншими, — зазначила очільниця Центру. — Більшість сучасних школярів мають короткотривалу увагу і «кліпове мислення» — коли дитина сприймає світ не цілісно, а як послідовність майже не пов’язаних між собою подій, — наголосила Ірина Горобченко.

Ірина Горобченко зазначила, що «на сьогодні перед педагогами, у тому числі й перед співробітниками ЦПРПП, стоїть багато викликів і я щиро вдячна міському голові, депутатам міської ради, які повірили в нас і бачать перспективи нашої роботи»,

Нова установа запропонує педагогам різноманітні варіанти консультування.

— Для зручності будь-який педпрацівник чи директор школи може зайти на наш сайт і замовити консультацію будь-якого спеціаліста для себе чи педколективу. Ми покликані професійно розвивати вчителя, допомагати йому вдосконалюватися. Центр буде надавати безкоштовні послуги педагогам нашої громади за різними напрямками, аби освіта міста ставала якіснішою і ефективнішою, — вказала очільниця Центру.

За її словами, наразі в освітньому просторі міста «проходить найцікавіший етап роботи» — стадія становлення, підготовки до нового освітнього проєкту. У рамках цієї роботи фахівці ЦПРПП, зокрема, вивчають обсяги освітніх втрат дітей від вимушеної паузи в навчанні, спричиненої пандемією COVID-19 та повномасштабним російським вторгненням. Уже перевірили обсяг знань всіх учнів п’ятих класів шкіл міста з української мови й математики. Інструментарій для такої діагностики надала Державна служба якості освіти України. Перевірка з української мови здійснювалася у форматі тесту тривалістю 80 хв, який показав, наскільки діти засвоїли програму 3-4 класів. Оцінювання знань із математики відбувалося у подібний спосіб.

— Результати тесту допомагають вчителю побачити всі прогалини в знаннях дитини і помилки, допущені нею. Зараз триває робота з педколективами щодо відкоригування навчальних планів щодо повторення матеріалу з урахуванням недоліків у його засвоєнні, виявлених під час тестування, — підсумувала Ірина Горобченко.

Вона вказала, що аналогічний моніторинг планується і для учнів 7-9-х класів. Якщо дитина зареєстрована на платформі Всеукраїнської школи онлайн для дистанційного та змішаного навчання, то батьки разом із нею можуть пройти тестування з п’ятого по 11-й клас із будь-якого предмета.

— Це хороший інструмент для підготовки дитини до НМТ/ЗНО. Робота цікава, узагальнюємо результати й готуємося до моніторингу 7-9 класів, — зазначила керівниця Центру.

Передбачено, що Центр професійного розвитку педагогічних працівників буде надавати платні освітні послуги щодо підвищення кваліфікації педагогів інших територіальних громад, які не мають таких установ.

— Для цього очільник громади, яка бажає їх отримувати, заключає угоду з міською адміністрацією Горішніх Плавнів, — вказала Ірина Горобченко.

Зараз встановлюється вартість послуг для учасників освітніх заходів (конференцій, вебінарів, тренінгів, майстер-класів, консультацій) з інших громад. Їх будуть проводити сертифіковані консультанти, спеціалісти з аудиту, супервізії Центру.

Крім того, установа має право запрошувати спеціалістів з університетів України, відомих педагогів. А отримані від цієї роботи кошти спрямовуватимуться на розвиток Центру.

— Усе це заради покращення освітньої роботи на всіх рівнях і напрямах. Чекаємо звернень від адміністрації закладів, педпрацівників, і готові вийти з першими тренінгами в школи для навчання вчителів якісному формувальному оцінюванню знань учнів, – зазначила Ірина Горобченко.

Як зазначила Ірина Горобченко, у 2024 році школи громади очікують перші кроки до освітньої реформи, коли вони втратять статус загальноосвітніх і стануть ліцеями та гімназіями.

— Це серйозний крок у трансформації не тільки педагогічного мислення, а й суспільного. Маємо перелаштувати батьків на те, що, наприклад, в одному закладі більше не буде початкової, а лише старша школа, – наголосила Ірина Горобченко.

Вона також розповіла, що Міністерство освіти і науки та Державна служба якості освіти надали можливість учителю розробити модельну навчальну програму з викладання свого предмета і віддати на затвердження. Отримавши це узгодження, учитель матиме змогу впроваджувати її там, де вважає за потрібне.

Ірина Горобченко висловила впевненість, що в школах громади достатньо педагогів, які зацікавлені якомога більше заохочувати учнів вивчати свої предмети.

— Ми хочемо зробити так, щоб у дві STEM-лабораторії, які знаходяться в школах № 3 і № 5, зайшли учні не тільки цих закладів, а й діти, яким це цікаво, з усієї громади, — зазначила керівниця Центру. — Працюємо над реалізацією цієї ідеї з директорами шкіл. Це буде хорошою допомогою у виборі дитиною майбутньої професії. Таким чином ми знайдемо родзинку в кожній школі, зможемо допомогти вчителям створити модельну навчальну програму, бо я маю відповідний досвід.

На сьогодні, фахівці Центру створили навчальну програму із зарубіжної літератури, яка отримала погодження Міністерства освіти і науки України, підручник для учнів сьомого класу вже реалізується тестово у школі № 3 Горішніх Плавнів, і за попередніми результатами вже видно, що ця програма враховує інтереси сучасних підлітків: враховуючи увагу дітей, їхнє «кліпове мислення», програма містить найбільше творів короткого формату, щоб діти могли їх прочитати й обговорити.

Також керівниця ЦПРПП повідомила, що сьогодні Центр працює над масштабним проєктом «Інтерактивна освітня карта громади».

— Це буде мапа, на якій будуть позначені всі заклади освіти. Це буде корисним для батьків, тому що тут міститиметься вичерпна інформація про кожний освітній заклад. Важливо крокувати в ногу із часом, — підсумувала Ірина Горобченко.

Варто зазначити, що успішне впровадження необхідних реформ, реалізація проєктів та ініціатив була б неможливою без допомоги відповідального бізнесу та благодійників, якими для Горішньоплавнівської громади є гірничодобувні підприємства компанії Феррекспо і Благодійного фонду Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, засновниками якого є підприємець, інвестор і меценат Костянтин Жеваго та голова правління ПРАТ «Полтавський ГЗК» Віктор Лотоус. Ця допомога направлена на реконструкцію та облаштування інноваційних навчальних кабінетів, тепломодернізацію будівель закладів освіти, облаштування укриттів з оглядом на виклики війни. І все це в комплексі дозволяє робити навчальних процес одночасно і комфортним та безпечним, інноваційним та цікавим, що в результаті дає педагогам виховати нове сучасне покоління українців.