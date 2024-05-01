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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Миргородському районі на кладовищі загинув чоловік — поліція

Сьогодні, 10:40 Переглядів: 521

 

Правоохоронці з’ясовують обставини його загибелі  

Учора, 30 квітня, близько 16.00 у селі Велика Багачка Миргородського району на місцевому кладовищі загинув чоловік. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Після виклику на місце прибула слідчо-оперативна група поліції, спеціалісти-криміналісти та спеціалісти вибухотехнічної служби. Під час огляду місця події правоохоронці встановили, що загиблий — 59-річний місцевий мешканець. Також, за словами правоохоронців, чоловік міг отримати смертельні травми, підірвавшись на боєприпасі. Поліція вилучила з місця події речові докази та направила їх на експертизу.

Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Поліція продовжує встановлювати обставини та причини загибелі чоловіка.

Нагадаємо, кілька років тому неподалік селища Градизьк на Пивисі 50-річний чоловік підірвався на гранаті.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: граната
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