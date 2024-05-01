Смачні рецепти на Великдень від газети «Для дому і сім'ї»: ніжна паска з сиром

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 89

До Великодня залишилося кілька днів, саме час планувати, які страви подати до святкового столу

Ніжна паска з сиром Цей рецепт паски в міру вологий, ніжний, ароматний, а головне смачний! Для тіста: сир — 180 г

яйце — 2 шт

цукор — 100 г

вершкове масло — 100 г (розтопленого)

сіль — щіпка

мука — 200 г

розпушувач — 1 ч. л (5 г)

родзинки — 100 г

цедра апельсина Глазур: білок яйця — 1 шт

цукрова пудра — 50 г

лимонний сік — 1 ч. л Приготування: Все перемішуємо і відразу ставимо випікатися в розігріту до 180 градусів духовку.

Випікаємо близько години (орієнтуємося на свою духовку, перевіряємо зубочисткою).

Після готовності дістаємо з духовки й змазуємо приготовленим заздалегідь глазур'ю.

Для цього всі інгредієнти для приготування глазурі збити міксером до білої стійкої маси.

Прикрашаємо паску на свій смак.

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