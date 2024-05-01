Смачні рецепти на Великдень від газети «Для дому і сім'ї»: ніжна паска з сиром
Сьогодні, 10:32
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До Великодня залишилося кілька днів, саме час планувати, які страви подати до святкового столу
Ніжна паска з сиром
Цей рецепт паски в міру вологий, ніжний, ароматний, а головне смачний!
Для тіста:
- сир — 180 г
- яйце — 2 шт
- цукор — 100 г
- вершкове масло — 100 г (розтопленого)
- сіль — щіпка
- мука — 200 г
- розпушувач — 1 ч. л (5 г)
- родзинки — 100 г
- цедра апельсина
Глазур:
- білок яйця — 1 шт
- цукрова пудра — 50 г
- лимонний сік — 1 ч. л
Приготування:
- Все перемішуємо і відразу ставимо випікатися в розігріту до 180 градусів духовку.
- Випікаємо близько години (орієнтуємося на свою духовку, перевіряємо зубочисткою).
- Після готовності дістаємо з духовки й змазуємо приготовленим заздалегідь глазур'ю.
- Для цього всі інгредієнти для приготування глазурі збити міксером до білої стійкої маси.
- Прикрашаємо паску на свій смак.
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