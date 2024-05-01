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Смачні рецепти на Великдень від газети «Для дому і сім'ї»: ніжна паска з сиром

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 89

 

До Великодня залишилося кілька днів, саме час планувати, які страви подати до святкового столу 

Ніжна паска з сиром

Цей рецепт паски в міру вологий, ніжний, ароматний, а головне смачний!

Для тіста:

  • сир — 180 г
  • яйце — 2 шт
  • цукор — 100 г
  • вершкове масло — 100 г (розтопленого)
  • сіль — щіпка
  • мука — 200 г
  • розпушувач — 1 ч. л (5 г)
  • родзинки — 100 г
  • цедра апельсина

Глазур:

  • білок яйця — 1 шт
  • цукрова пудра — 50 г
  • лимонний сік — 1 ч. л 

Приготування:

  • Все перемішуємо і відразу ставимо випікатися в розігріту до 180 градусів духовку.
  • Випікаємо близько години (орієнтуємося на свою духовку, перевіряємо зубочисткою).
  • Після готовності дістаємо з духовки й змазуємо приготовленим заздалегідь глазур'ю.
  • Для цього всі інгредієнти для приготування глазурі збити міксером до білої стійкої маси.
  • Прикрашаємо паску на свій смак.
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Автор: Мирослава Українська
Теги: рецепти паска рецепт паски з сиром готуємо паску печемо паску
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