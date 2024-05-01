У Піщанській громаді заплановані навчальні стрільби

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1 травня на території Піщанської громади проводитимуть навчальні стрільби. Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін на своєму telegram-каналі.

Місцевих жителів просять зберігати спокій, утриматись від коментарів та обговорення в соціальних мережах місць дислокації пострілів, написали у Кременчуцькій районній військовій адміністрації.

Нагадаємо, як бійці Кременчуцького ДФТГ на навчальних стрільбах вражали цілі з раритетних кулеметів.