У Піщанській громаді заплановані навчальні стрільби

1 травня на території Піщанської громади проводитимуть навчальні стрільби. Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін на своєму telegram-каналі.
Місцевих жителів просять зберігати спокій, утриматись від коментарів та обговорення в соціальних мережах місць дислокації пострілів, написали у Кременчуцькій районній військовій адміністрації.
Нагадаємо, як бійці Кременчуцького ДФТГ на навчальних стрільбах вражали цілі з раритетних кулеметів.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.