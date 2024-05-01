Волонтери крюківської спілки ветеранів допомагають ЗСУ

Мало помітна двоповерхова будівля на одній з тихих вулиць міста Кременчук. На розі будинку майорять прапори червоно-чорний та жовто-блакитний. Це волонтерський центр Крюківського району м. Кременчук
Трапилось так, що доля звела мене з чудовими людьми, які працюють в цьому центрі. Це волонтери Крюківської спілки ветеранів. Люди надзвичайні! Душевна теплота, щирість та сердечність основні — риси їх вдачі.
Очолює спілку Петро Миколайович Бончук — людина працьовита та щиросердечна.
Колектив складається з людей поважного віку. Наймолодшим шістдесят років, але їх громадська активність, яка базується на безкорисливості та бажанні допомогти, заслуговує на велику повагу.
Вони благодійно віддають час, енергію та навички для допомоги й підтримки воїнів збройних сил України. Вони плетуть маскувальні сітки, готують на фронт. Крім того, ще й збирають кошти на безпілотники.
Працюють члени спілки ветеранів з 2014 року. Скільки всього зробили за цей час, важко порахувати, але їх допомога дуже важлива.
Якось у ветеранів виникла ідея сплести сітку у вигляді карти України. Так у 2016 році з’явився унікальний виріб — маскувальна сітка, на якій є всі області нашої країни. Працювали над нею місцеві мешканці, а також переселенці з Донбасу, які живуть у Кременчуці.
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