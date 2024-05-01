Волонтери крюківської спілки ветеранів допомагають ЗСУ

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 101

Мало помітна двоповерхова будівля на одній з тихих вулиць міста Кременчук. На розі будинку майорять прапори червоно-чорний та жовто-блакитний. Це волонтерський центр Крюківського району м. Кременчук

Трапилось так, що доля звела мене з чудовими людьми, які працюють в цьому центрі. Це волонтери Крюківської спілки ветеранів. Люди надзвичайні! Душевна теплота, щирість та сердечність основні — риси їх вдачі.

Очолює спілку Петро Миколайович Бончук — людина працьовита та щиросердечна.

Колектив складається з людей поважного віку. Наймолодшим шістдесят років, але їх громадська активність, яка базується на безкорисливості та бажанні допомогти, заслуговує на велику повагу.

Вони благодійно віддають час, енергію та навички для допомоги й підтримки воїнів збройних сил України. Вони плетуть маскувальні сітки, готують на фронт. Крім того, ще й збирають кошти на безпілотники.

Працюють члени спілки ветеранів з 2014 року. Скільки всього зробили за цей час, важко порахувати, але їх допомога дуже важлива.

Якось у ветеранів виникла ідея сплести сітку у вигляді карти України. Так у 2016 році з’явився унікальний виріб — маскувальна сітка, на якій є всі області нашої країни. Працювали над нею місцеві мешканці, а також переселенці з Донбасу, які живуть у Кременчуці.

Серед активних волонтерів Ніна Іванівна Гайдабура , Валентина Федорівна Льопа, Валентина Василівна Тимофієва та інші.

Це щемливе спілкування надихнуло мене на написання поетичного твору, який присвятила спілці ветеранів Крюкова. Ми всі разом і кожен з нас окремо За мирну працю стане в стрій бійцем, Як гасло честь свою й любов несемо, Щоб молодим достойним буть взірцем. Приспів: Але країну огорнула смута, Війна ввірвалась в низку мирних мрій. Не налякала ветеранів скрута Плече в плече зімкнувся міцно стрій. Ми звикли старанно та чесно працювати За труд сумлінний, не ждучи винагород. Турботу людям та сердечність дарувати, Бо український непохитний ми народ. В міцній команді ветерани-крюківчани, А волонтерство стало сенсом нам життя, Щоб щезли з України вражі бусурмани І наш народ пізнав щасливе майбуття. Та згине ця війна, мине лиха година Знову стануть мирними думки і почуття І заспіває переможно крюківська родина, Бо в перемозі буде частка й нашого життя.