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Волонтери крюківської спілки ветеранів допомагають ЗСУ

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 101

 

Члени крюківської спілки ветеранів плетуть сітки й готують на фронт

Мало помітна двоповерхова будівля на одній з тихих вулиць міста Кременчук. На розі будинку майорять прапори червоно-чорний та жовто-блакитний. Це волонтерський центр Крюківського району м. Кременчук

Трапилось так, що доля звела мене з чудовими людьми, які працюють в цьому центрі. Це волонтери Крюківської спілки ветеранів. Люди надзвичайні! Душевна теплота, щирість та сердечність основні — риси їх вдачі.

Очолює спілку Петро Миколайович Бончук — людина працьовита та щиросердечна.

Колектив складається з людей поважного віку. Наймолодшим шістдесят років, але їх громадська активність, яка базується на безкорисливості та бажанні допомогти, заслуговує на велику повагу.

Вони благодійно віддають час, енергію та навички для допомоги й підтримки воїнів збройних сил України. Вони плетуть маскувальні сітки, готують на фронт. Крім того, ще й збирають кошти на безпілотники.

Працюють члени спілки ветеранів з 2014 року. Скільки всього зробили за цей час, важко порахувати, але їх допомога дуже важлива.

Якось у ветеранів виникла ідея сплести сітку у вигляді карти України. Так у 2016 році з’явився унікальний виріб — маскувальна сітка, на якій є всі області нашої країни. Працювали над нею місцеві мешканці, а також переселенці з Донбасу, які живуть у Кременчуці.

Серед активних волонтерів Ніна Іванівна Гайдабура, Валентина Федорівна Льопа, Валентина Василівна Тимофієва та інші.
Це щемливе спілкування надихнуло мене на написання поетичного твору, який присвятила спілці ветеранів Крюкова.
Ми всі разом і кожен з нас окремо
За мирну працю стане в стрій бійцем,
Як гасло честь свою й любов несемо,
Щоб молодим достойним буть взірцем.
Приспів:
Але країну огорнула смута,
Війна ввірвалась в низку мирних мрій.
Не налякала ветеранів скрута
Плече в плече зімкнувся міцно стрій.
Ми звикли старанно та чесно працювати
За труд сумлінний, не ждучи винагород.
Турботу людям та сердечність дарувати,
Бо український непохитний ми народ.
В міцній команді ветерани-крюківчани,
А волонтерство стало сенсом нам життя,
Щоб щезли з України вражі бусурмани
І наш народ пізнав щасливе майбуття.
Та згине ця війна, мине лиха година
Знову стануть мирними думки і почуття
І заспіває переможно крюківська родина,
Бо в перемозі буде частка й нашого життя.
 
На останок хочу повідомити реквізити банку для донатів, якими користується ця волонтерська служба 5168745149503994 (Приват Банк) 
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Автор: Наталія МАЄВСЬКА
Теги: волонтери війна маскувальні сітки спілка ветеранів крюківська спілка ветеранів
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