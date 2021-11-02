На Пивисі 50-річний чоловік підірвався на гранаті

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1 жовтня, близько 13.00, неподалік селища Градизьк, на території Кременчуцького водосховища, виявили тіло чоловіка зі слідами смерті, характерними для вибуху гранати. Повідомляє пресслужба поліції. Обставини з’ясовує слідство.

Про виявлене тіло до поліції повідомили місцеві. Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події встановила особу загиблого.

Ним виявився 50-річний житель Кіровоградської області.

За попередньою версією слідства, чоловік міг загинути внаслідок розриву гранати. За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини смерті з’ясовуються в рамках кримінального провадження.

У соцмережах пишуть, що це актор світловодського аматорського театру «Амбіція» Олег Безсмертний. Про це написав його колега Костянтин Малько.