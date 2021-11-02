В Кременчуці зареєстрували 260 нових випадків коронавірусу

2 листопада в Кременчуці зареєстрували 260 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.
Захворіли 147 жінок віком від 18 до 92 років, 108 чоловіків віком від 18 до 85 років та 5 дітей віком від 4 до 16 років. Із них 245 перебувають на амбулаторному лікуванні, а 15 - в інфекційних шпиталях. Серед ушпиталених - троє вакцинованих.
Всього в інфекційних шпиталях лікується 247 пацієнтів. Одужало 36 кременчужан.
На жаль, 6 пацієнтів померли: 2 жінки віком від 66 і 75 років та 4 чоловіка віком від 48 до 82 років. Із числа померлих пацієнтів - жодного вакцинованого.
Всього від початку пандемії в місті зареєстрували 12 952 випадки хвороби: одужали 9 785, померли 376.
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