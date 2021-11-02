В кінці робочого дня: політ над селом Максимівка, якому понад 500 років

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Днями на ютуб-каналі Bagirov Family з'явилося відео, завдяки якому можна «політати» над Максимівкою Кременчуцького району, а також прогулятися ним разом з автором.

Крім того, в описі під відео є цікава інформація про цей населений пункт. Наприклад, що йому понад 500 років. Далі – цитата з першоджерела.

«Село Максимівка відноситься до Кременчуцькому району Полтавської області. Населення становить понад 2 тис осіб. Саме село знаходиться на лівому березі Кременчуцького водосховища, на схід від гори Пивихи, вище за течією розташоване смт Градизьк, а нижче – село Недогарки. Походження назви села науково не підтверджене. Але існує легенда, що назва Максимівка походить від першого поселенця на ім’я Максим.

Вперше згадується про село в середині ХІV століття. В цей час територія Градизька, в тому числі Максимівки, неодноразово піддавалась набігам половців і татар. Також Максимівка згадується в документах у 1515 році, коли поміщик Іващенко склав відказний запис на користь Київського Пустинного монастиря, на право щорічно збирати грошові податки з максимівських людей.

Село починає розвиватись, так як тут був зручний перевіз через Дніпро, з якого ченці мали певний митний збір. У 1637 році жителі Максимівки брали участь у повстанні під проводом Павлюка, а в наступному році — у повстанні Острянина. Максимівка була сотенним містечком Чигиринського, а пізніше Миргородського полків. В період руїни Максимівка була спустошена (через її перевіз надто часто рухалися ворожі війська), внаслідок чого вона втрачає статус сотенного осередку на користь Власівки та городища Градизька.

Гетьман Іван Мазепа спробував відродити тут містечко. Й у 1693 році новозасноване поселення з власним самоврядуванням було звільнене — на певний час — від податків. Утім, поразка мазепинців 1709 р. призвела до втрати гетьманщиною Правобережжя, отже і максимівський перевіз, яким їздили на Крилів і Чигирин, занепав, а Максимівка залишилася вже просто селом.

В 1718 Максимівку спіткала нова біда, а саме епідемія чуми. З 1786 року, коли за наказом Катерини II було відібрано всі монастирські володіння, жителі Максимівки перейшли у відання казни. Під час будівництва Кременчуцької ГЕС і заповнення чаші Кременчуцького водосховища багато жителів переселилися в степ на північний схід, де виникла нова частина села Новоселівка».