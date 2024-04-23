Кременчужани чули вибухи (оновлено)

Вчора, 22:44 Переглядів: 1 617

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23 квітня, близько 22.38, кременчужани та жителі району чули вибухи.

Повітряна тривога в області оголошена о 21.10. Відтоді були повідомлення про рух безпілотників в сторону Полтавщини.

О 21.41 Повітряні сили України попередили про рух БпЛА на Полтавщину, а о 22.36 — на Кременчук.

О 22.38 у телеграм-каналах почали з’являтися повідомлення про вибухи, які чули жителі Кременчуччини.

Відбій повітряної тривоги оголосили о 22.50.

Нагадаємо, що вдень 23 квітня вибухи чули мешканці Полтави — обійшлося без жертв. Також армія РФ атакувала Полтаву 8 березня — тоді ракета влучила у гуртожиток у селі Супрунівка Полтавської громади. Внаслідок ракетного удару загинула одна людина. Також ще один вибух пролунав у місті рівно через тиждень, 15 березня. Тоді інформації про влучання від обласної та місцевої влади не було, проте містяни повідомляли про густий чорний дим над містом. А у четвер, 18 квітня, у Полтаві відбулося прощання та поховання військового — інженера-авіатора, який загинув у понеділок внаслідок влучання ракети.