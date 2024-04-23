Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про початкову загальновійськову підготовку

Підготовка учнів здійснюватиметься з метою формування загальних знань щодо оборонної свідомості та обов'язків в аспекті захисту України.
Сьогодні, 23 квітня Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 11092. Документ ухвалили у першому читанні. Він стосуватиметься внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення системи початкової загальновійськової підготовки. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив автор законопроєкту Роман Грищук.
Підтримав законопроєкт 291 народний обранець.
У документі йдеться, що початкова загальновійськова підготовка буде здійснюватися на третьому рівні повної загальної середньої освіти та проводитися у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та інших закладах освіти, які мають відповідну ліцензію.
Програми з навчального предмета «Захист України» будуть розробляти та затверджувати центральні органи виконавчої влади.
Нагадаємо, на початку року в Україні почали обговорювати розробку нового законопроєкту про передумови модернізації мережі закладів вищої освіти. У КрНУ відповіли, чи можуть їх реорганізувати.
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