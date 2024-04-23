Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про початкову загальновійськову підготовку

Вчора, 22:00 Переглядів: 155

Підготовка учнів здійснюватиметься з метою формування загальних знань щодо оборонної свідомості та обов'язків в аспекті захисту України.

Сьогодні, 23 квітня Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 11092. Документ ухвалили у першому читанні. Він стосуватиметься внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення системи початкової загальновійськової підготовки. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив автор законопроєкту Роман Грищук.

«Прийняли в першому читанні мій законопроєкт про початкову загальновійськову підготовку. Тепер дівчата і хлопці будуть на рівних вивчати предмет «Захист України» в школах», — написав нардеп у телеграм-каналі.

Підтримав законопроєкт 291 народний обранець.

У документі йдеться, що початкова загальновійськова підготовка буде здійснюватися на третьому рівні повної загальної середньої освіти та проводитися у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та інших закладах освіти, які мають відповідну ліцензію.

«Метою законопроєкту є приведення у відповідність чинних законів України щодо визначення поняття системи підготовки, яка здійснюється шляхом вивчення навчального предмета « Захист України » , що сприятиме розвитку початкової загальновійськової підготовки як основи підготовки громадян України до національного спротиву » , — йдеться у тексті законопроєкту.

Програми з навчального предмета «Захист України» будуть розробляти та затверджувати центральні органи виконавчої влади.

Нагадаємо, на початку року в Україні почали обговорювати розробку нового законопроєкту про передумови модернізації мережі закладів вищої освіти. У КрНУ відповіли, чи можуть їх реорганізувати.