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Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про початкову загальновійськову підготовку

Вчора, 22:00 Переглядів: 155

 

Підготовка учнів здійснюватиметься з метою формування загальних знань щодо оборонної свідомості та обов'язків в аспекті захисту України.

Сьогодні, 23 квітня Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 11092. Документ ухвалили у першому читанні. Він стосуватиметься внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення системи початкової загальновійськової підготовки. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив автор законопроєкту Роман Грищук.

«Прийняли в першому читанні мій законопроєкт про початкову загальновійськову підготовку. Тепер дівчата і хлопці будуть на рівних вивчати предмет «Захист України» в школах», — написав нардеп у телеграм-каналі.

Підтримав законопроєкт 291 народний обранець.

У документі йдеться, що початкова загальновійськова підготовка буде здійснюватися на третьому рівні повної загальної середньої освіти та проводитися у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та інших закладах освіти, які мають відповідну ліцензію.

«Метою законопроєкту є приведення у відповідність чинних законів України щодо визначення поняття системи підготовки, яка здійснюється шляхом вивчення навчального предмета «Захист України», що сприятиме розвитку початкової загальновійськової підготовки як основи підготовки громадян України до національного спротиву», — йдеться у тексті законопроєкту.

Програми з навчального предмета «Захист України» будуть розробляти та затверджувати центральні органи виконавчої влади.

Нагадаємо, на початку року в Україні почали обговорювати розробку нового законопроєкту про передумови модернізації мережі закладів вищої освіти. У КрНУ відповіли, чи можуть їх реорганізувати.

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Автор: Роксолана Жукова
Теги: Кременчук Полтавщина освіта школа навчальні заклади законопроєкт
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