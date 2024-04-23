Будинок дитячої та юнацької творчості влаштував концерт на підтримку воїнів 107 реактивної артилерійської Кременчуцької бригади

У Кременчуцькому Будинку дитячої та юнацької творчості, 19 квітня, відбувся благодійний захід «Ми з України». Кременчужани об’єдналися заради спільної мети — підтримати військових зі 107 реактивної артилерійської Кременчуцької бригади.
Концерт розпочався з пісні «Ми з України» у виконанні директорки Будинку дитячої та юнацької творчості Тетяни Кравченко.
«Ой, червоную калину не дамо ламати,
Ой, ми неньку Україну будем захищати!
Там, де небо синє-синє, там, де жовте поле,
Засіяла, наче сонце, козацькая воля!
Нехай наші воріженьки поростуть полином!
З нами Бог! За нами правда, бо ми з України!»
Розпочався захід напередодні з майстер-класу з кавового живопису, також підготували поробки для ярмарку.
Військовий з позивним «Топор» подякував колективу БДЮТ за підтримку бригади та ЗСУ.
На заході зібрали 30 180 гривень, які найближчими днями буде витрачено на придбання матеріалів, необхідних для облаштування позицій на передовій.
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.