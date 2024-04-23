Будинок дитячої та юнацької творчості влаштував концерт на підтримку воїнів 107 реактивної артилерійської Кременчуцької бригади

Вчора, 21:03 Переглядів: 183

Військові подякували за підняття бойового духу та фінансову підтримку

У Кременчуцькому Будинку дитячої та юнацької творчості, 19 квітня, відбувся благодійний захід «Ми з України». Кременчужани об’єдналися заради спільної мети — підтримати військових зі 107 реактивної артилерійської Кременчуцької бригади.

Концерт розпочався з пісні «Ми з України» у виконанні директорки Будинку дитячої та юнацької творчості Тетяни Кравченко.

«Ой, червоную калину не дамо ламати,

Ой, ми неньку Україну будем захищати!

Там, де небо синє-синє, там, де жовте поле,

Засіяла, наче сонце, козацькая воля!

Нехай наші воріженьки поростуть полином!

З нами Бог! За нами правда, бо ми з України!»

— Кожен українець намагається допомогти тим чим вміє. Вихованці та педагоги Будинку дитячої та юнацької творчості найкраще вміють співати, танцювати, грати на музичних інструментах, робити красу, тому намагаються свої таланти монетизувати на підтримку наших титанів, захисників, незламних, найкращих, любимих ЗСУ, — сказала директорка БДЮТ Тетяна Кравченко.

Розпочався захід напередодні з майстер-класу з кавового живопису, також підготували поробки для ярмарку.

Військовий з позивним «Топор» подякував колективу БДЮТ за підтримку бригади та ЗСУ.

— Від імені бригади низький уклін за підтримку й дякуємо за такий чудовий захід, — зауважив військовий.

На заході зібрали 30 180 гривень, які найближчими днями буде витрачено на придбання матеріалів, необхідних для облаштування позицій на передовій.

— Сподіваємось, наша допомога зробить побут захисників хоч трохи комфортнішим, а головне — розповість їм про шану, повагу та любов, — зазначили у навчальному закладі.