Місячний календар на квітень 2024: коли діяти, а коли — стриматися

Сьогодні, 21:05 Переглядів: 118

Дізнайтеся про сприятливі та несприятливі дні у квітні 2024 для подорожей, нових починань, фінансових справ та більше. Виберіть найкращий час для ваших планів за місячним календарем

Сприятливі місячні дні у квітні 2024 року: 8, 14, 15, 18, 22, 30. Сприятливі дні для подорожей: 10, 16, 19, 22, 24, 26, 30. Сприятливі дні для нових починань: 4, 7, 10, 18, 22, 29. Сприятливі дні для фінансових або юридичних справ: 1, 10, 16, 22, 29, 30. Сприятливі дні для творчості та спорту: 4, 8, 10, 14, 18, 22, 29, 30. Сприятливі дні для взаємостосунків (ділових і романтичних): 4, 14, 15, 24, 25, 29, 30. Сприятливі дні для походу до лікаря: 8, 10, 14, 16. Несприятливі місячні дні у квітні 2024 року: 3, 5, 11, 13, 20, 23, 27, 28. Несприятливі дні для взаємостосунків (ділових і романтичних): 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 20, 23, 27. Несприятливі дні, коли можуть виникнути конфлікти: 3, 6, 9, 11, 13, 17, 20, 21, 23, 26, 27. Несприятливі дні для нових починань: 2, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 20, 21, 23, 27, 28, 31. Несприятливі дні для подорожей: 2, 3, 5, 6, 11, 13, 20, 21. Несприятливі дні для фінансових або юридичних справ: 3, 11, 20, 28, 31.



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