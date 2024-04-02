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Місячний календар на квітень 2024: коли діяти, а коли — стриматися

Сьогодні, 21:05 Переглядів: 118

Дізнайтеся про сприятливі та несприятливі дні у квітні 2024 для подорожей, нових починань, фінансових справ та більше. Виберіть найкращий час для ваших планів за місячним календарем

Сприятливі місячні дні у квітні 2024 року: 8, 14, 15, 18, 22, 30.

Сприятливі дні для подорожей: 10, 16, 19, 22, 24, 26, 30.

Сприятливі дні для нових починань: 4, 7, 10, 18, 22, 29.

Сприятливі дні для фінансових або юридичних справ: 1, 10, 16, 22, 29, 30.

Сприятливі дні для творчості та спорту: 4, 8, 10, 14, 18, 22, 29, 30.

Сприятливі дні для взаємостосунків (ділових і романтичних): 4, 14, 15, 24, 25, 29, 30.

Сприятливі дні для походу до лікаря: 8, 10, 14, 16.

Несприятливі місячні дні у квітні 2024 року: 3, 5, 11, 13, 20, 23, 27, 28.

Несприятливі дні для взаємостосунків (ділових і романтичних): 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 20, 23, 27.

Несприятливі дні, коли можуть виникнути конфлікти: 3, 6, 9, 11, 13, 17, 20, 21, 23, 26, 27.

Несприятливі дні для нових починань: 2, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 20, 21, 23, 27, 28, 31.

Несприятливі дні для подорожей: 2, 3, 5, 6, 11, 13, 20, 21.

Несприятливі дні для фінансових або юридичних справ: 3, 11, 20, 28, 31.


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Автор: Мирослава Українська
Теги: місячний календар сприятлдиві дні несприятливі дня
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