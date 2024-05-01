Концерт гурту Kozak System у Кременчуці, що відбудеться цієї суботи, 4 травня, о 17.00, перенесли до Міського палацу культури. Про зміну місця проведення заходу повідомили організатори.
Попередньо концерт мав відбутися на літній сцені парку «Придніпровський».
Вхід для глядачів так і залишається вільним.
Під час заходу Kozak System збиратимуть донати на підтримку Збройних сил України.
Нагадаємо, 26 вересня 2022 року гурт вже приїжджав до Кременчука з благодійним концертом, тоді кременчужани зібрали понад 53 000 грн. «Кременчуцький ТелеграфЪ» взяв інтерв’ю у лідера гурту Kozak System Івана Леньо, його почитати можна за посиланням.
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