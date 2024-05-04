На Великдень у Кременчуці поблизу Свято-Миколаївського собору обмежать рух для автівок

На Великдень, 5 травня, поблизу Свято-Миколаївського собору обмежать рух для автомобілів. Відповідне розпорядження видав міський голова Кременчука Віталій Малецький.
Обмеження руху для автівок триватиме у неділю з 4.00 до 12.00 вулицею 29 Вересня, від перехрестя з вул. Троїцькою до перехрестя з вул. Івана Мазепи, та по вулиці Софіївській, від перехрестя з вул. 29 Вересня до перехрестя з вул. Лейтенанта Покладова.
Нагадаємо, на Великодні вихідні у Кременчуці продовжили рух громадського комунального транспорту.
Настоятель Свято-Миколаївського собору Православної церкви України, протоієрей Володимир Макогон розповів «Кременчуцькому Телеграфу», як проходитимуть богослужіння протягом 4 днів.
У Кременчуцькій райвійськадміністрації раніше повідомляли, що на Великдень час комендантської години не зміниться. Вона буде з 0.00 до 4.00.
Також раніше ми писали, як працюватимуть Укрпошта і Нова пошта на Великодні свята.
Окрім цього, журналісти «Кременчуцького Телеграфа» проаналізували, чи змінилася вартість великоднього кошика у Кременчуці та в Україні у порівнянні з минулим роком.
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