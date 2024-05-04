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На Великдень у Кременчуці поблизу Свято-Миколаївського собору обмежать рух для автівок

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 104

 

Відповідне розпорядження видав міський голова Віталій Малецький

На Великдень, 5 травня, поблизу Свято-Миколаївського собору обмежать рух для автомобілів. Відповідне розпорядження видав міський голова Кременчука Віталій Малецький.

Обмеження руху для автівок триватиме у неділю з 4.00 до 12.00 вулицею 29 Вересня, від перехрестя з вул. Троїцькою до перехрестя з вул. Івана Мазепи, та по вулиці Софіївській, від перехрестя з вул. 29 Вересня до перехрестя з вул. Лейтенанта Покладова.

Нагадаємо, на Великодні вихідні у Кременчуці продовжили рух громадського комунального транспорту

Настоятель Свято-Миколаївського собору Православної церкви України, протоієрей Володимир Макогон розповів «Кременчуцькому Телеграфу», як проходитимуть богослужіння протягом 4 днів.

У Кременчуцькій райвійськадміністрації раніше повідомляли, що на Великдень час комендантської години не зміниться. Вона буде з 0.00 до 4.00.

Також раніше ми писали, як працюватимуть Укрпошта і Нова пошта на Великодні свята.

Окрім цього, журналісти «Кременчуцького Телеграфа» проаналізували, чи змінилася вартість великоднього кошика у Кременчуці та в Україні у порівнянні з минулим роком.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Свято-Миколаївський собор Великдень обмеження руху
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