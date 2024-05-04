Як у Кременчуці демонтували російсько-комуністичний символ-споруду «Борцям за владу Рад» — УІНП

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 498

Нещодавно російський «пам’ятник» «Борцям за владу Рад» демонтували у Кременчуці. Рішення про демонтаж було ухвалено Кременчуцьким міськвиконкомом згідно із Законом «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії». Про це повідомили у Полтавському офісі Українського інституту національної пам’яті (УІНП).

— У часи сталінщини, у 1938 році, в центральній зоні міста Кременчук комуністи промаркували публічний простір обеліском із сірого граніту, на вершечку був була металева п’ятикутна зірка, а на постаменті напис «Борцам за власть Советов». У січні 1940 року там розмістили бронзову скульптурну групу — двоє озброєних чоловіків-окупантів у цивільному. Такою надмогильною спорудою комуністичний режим СРСР намагався звеличити колаборантів, які допомагали ленінській Росії окупувати Українську Народну Республіку і встановити совєтську владу, — розповів представник УІНП в Полтавській області Олег Пустовгар.

Він повідомив, що Кременчуцька міська влада після демонтажу надгробного знаку вживатиме заходів з перепоховання решток на територію найближчого комунального кладовища відповідно до статті 5. п. 4 Закону «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії». У ній зазначено таке:

«За рішенням сільської, селищної, міської ради, військової адміністрації населеного пункту (населених пунктів), військово-цивільної адміністрації населеного пункту (населених пунктів) пам’ятник, пам’ятний знак, що символізує російську імперську політику, розташований на території місць почесного поховання за межами кладовища, демонтується (переноситься) з публічного простору. У такому разі сільська, селищна, міська рада, військова адміністрація населеного пункту (населених пунктів), військово-цивільна адміністрація населеного пункту (населених пунктів), на території якого розміщено відповідне місце почесного поховання за межами кладовища, визначає підрозділ, відповідальний за організацію перепоховання відповідно до закону, демонтажу (перенесення) з публічного простору».

Нагадаємо, що до того він був визнаний пам’яткою культурної спадщини і, щоб це змінити й знести його, управління культури і туризму уклало договір товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство Спадщина» задля детального вивчення самої братської могили, що знаходиться під пам’ятником. З місцевого бюджету Кременчука на це виділили майже 29 тисяч гривень.