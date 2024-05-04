Як у Кременчуці демонтували російсько-комуністичний символ-споруду «Борцям за владу Рад» — УІНП

Використання та пропаганда символіки комуністичного тоталітарного режиму та російської імперської політики заборонені українським законодавством.
Нещодавно російський «пам’ятник» «Борцям за владу Рад» демонтували у Кременчуці. Рішення про демонтаж було ухвалено Кременчуцьким міськвиконкомом згідно із Законом «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії». Про це повідомили у Полтавському офісі Українського інституту національної пам’яті (УІНП).
Він повідомив, що Кременчуцька міська влада після демонтажу надгробного знаку вживатиме заходів з перепоховання решток на територію найближчого комунального кладовища відповідно до статті 5. п. 4 Закону «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії». У ній зазначено таке:
Нагадаємо, що до того він був визнаний пам’яткою культурної спадщини і, щоб це змінити й знести його, управління культури і туризму уклало договір товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство Спадщина» задля детального вивчення самої братської могили, що знаходиться під пам’ятником. З місцевого бюджету Кременчука на це виділили майже 29 тисяч гривень.
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