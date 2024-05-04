Микола Корецький
У переддень святкування Великодня, я із задоволенням передав нову серію подарунків дітям та дорослим з інвалідністю.
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Прощаємося із СРСР

Як у Кременчуці демонтували російсько-комуністичний символ-споруду «Борцям за владу Рад» — УІНП

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 498

Використання та пропаганда символіки комуністичного тоталітарного режиму та російської імперської політики заборонені українським законодавством.

Нещодавно російський «пам’ятник» «Борцям за владу Рад» демонтували у Кременчуці. Рішення про демонтаж було ухвалено Кременчуцьким міськвиконкомом згідно із Законом «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії». Про це повідомили у Полтавському офісі Українського інституту національної пам’яті (УІНП).

— У часи сталінщини, у 1938 році, в центральній зоні міста Кременчук комуністи промаркували публічний простір обеліском із сірого граніту, на вершечку був була металева п’ятикутна зірка, а на постаменті напис «Борцам за власть Советов». У січні 1940 року там розмістили бронзову скульптурну групу — двоє озброєних чоловіків-окупантів у цивільному. Такою надмогильною спорудою комуністичний режим СРСР намагався звеличити колаборантів, які допомагали ленінській Росії окупувати Українську Народну Республіку і встановити совєтську владу, — розповів представник УІНП в Полтавській області Олег Пустовгар.

Він повідомив, що Кременчуцька міська влада після демонтажу надгробного знаку вживатиме заходів з перепоховання решток на територію найближчого комунального кладовища відповідно до статті 5. п. 4 Закону «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії». У ній зазначено таке:

«За рішенням сільської, селищної, міської ради, військової адміністрації населеного пункту (населених пунктів), військово-цивільної адміністрації населеного пункту (населених пунктів) пам’ятник, пам’ятний знак, що символізує російську імперську політику, розташований на території місць почесного поховання за межами кладовища, демонтується (переноситься) з публічного простору. У такому разі сільська, селищна, міська рада, військова адміністрація населеного пункту (населених пунктів), військово-цивільна адміністрація населеного пункту (населених пунктів), на території якого розміщено відповідне місце почесного поховання за межами кладовища, визначає підрозділ, відповідальний за організацію перепоховання відповідно до закону, демонтажу (перенесення) з публічного простору».

Нагадаємо, що до того він був визнаний пам’яткою культурної спадщини і, щоб це змінити й знести його, управління культури і туризму уклало договір товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство Спадщина» задля детального вивчення самої братської могили, що знаходиться під пам’ятником. З місцевого бюджету Кременчука на це виділили майже 29 тисяч гривень. 

ПО ТЕМІ:

Боротьба проти «Борців за владу рад»: проєкт рішення сесії про демонтаж пам’ятників матросам та «борцям»

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: борцам за власть советов декомунізація деколонізація пам’ятник
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх