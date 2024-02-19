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У Кременчуці досліджуватимуть пам’ятник, присвячений борцям за радянську владу

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 179

З місцевого бюджету Кременчука на це виділили майже 29 тисяч гривень

У 2024 році у Кременчуці планують дослідити пам’ятник «Братська могила борців за владу Рад», що розташований біля Кременчуцької міської ради. Дослідження робитимуть задля детального вивчення самої братської могили, що знаходиться під пам’ятником.

Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповіла начальниця управління культури і туризму Ірина Вологодська 19 лютого.

Як вказано у системі публічних закупівель Prozorro, управління вже уклало договір товариством з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Науково-виробниче підприємство Спадщина» на проведення робіт. З місцевого бюджету Кременчука на це виділили майже 29 тисяч гривень.

За словами Ірини Вологодської, пам’ятник підлягає знесенню в рамках декомунізації країни, але нині він визнаний пам’яткою культурної спадщини, тому прибрати його не можуть. Після досліджень та створення облікової документації, пам’ятник мають вилучити з реєстру спадщини й знести, а виявлені рештки — ексгумувати.


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Автор: Вероніка Білодід
Теги: декомунізація пам'ятник
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