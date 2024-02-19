Де у Кременчуці 20 лютого вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 21:00
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У вівторок, 20 лютого, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- вул. Індустріальна, 2-91;
- пров. Індустріальний;
- пров. 2-й Індустріальний;
- проїзд 1-й Індустріальний;
- проїзд 2-й Індустріальний;
- проїзд 3-й Індустріальний;
- пров. 4-й Індустріальний;
- пров. Віталія Дончика, 1;
- вул. Гійома Боплана, 47А-56;
- вул. Лугова, 1-17;
- вул. Ігоря Сікорського, 8-28;
- вул. Кобзарська, 21/15;
- вул. Миколи Міхновського, 1-57;
- вул. Ракетна, 1-18;
- вул. Хімічна, 2Б-37;
- вул. Ірпінська, 7-14;
- вул. Платухіна, 20-37;
- вул. Романа Шухевича, 11-36;
- туп. Юннатів, 1-7;
- вул. Автозаводська, 3-12;
- туп. Автозаводський, 6;
- вул. Миколи Татарулі, 38-40/15;
- пров. Олекси Гірника, 1;
- пров. Петрівський, 3-18;
- вул. Харківська, 3-10;
- пров. Олекси Гірника, 10;
- вул. Барвінкова, 60-68;
- вул. Броніслава Урбанського, 15-34;
- вул. Бузкова, 1-56;
- вул. Данила Галицького, 46-60;
- вул. Михайла Грушевського, 3-57;
- вул. Підводника Коваленка, 4;
- вул. Рокитнянська, 2Е-38;
- пров. Якова Петруся, 3-80/2;
- вул. Полковника Оксанченка, 1А-22;
- просп. Полтавський, 87-140А;
- вул. Вільної України, 3-14;
- туп. Кременецький, 3-26;
- вул. Платухіна, 3-23;
- просп. Полтавський, 34-42;
- просп. Свободи, 23, 27;
- вул. Євгена Коновальця, 5/1-15/8;
- вул. Іллі Ткаченка, 1/22-21;
- вул. Недогарська, 3;
- вул. Нова, 2/1-14/16;
- пров. Черкаський, 3-16;
- вул. Дружинницька, 1-33;
- вул. Максима Кривоноса, 56;
- вул. Нижня, 1-28;
- вул. Василя Сліпака, 54-91;
- вул. Віталія Базилевського, 20-32;
- вул. Олександрійська, 6-23;
- вул. Івана Приходька, 104-108;
- проїзд Тупиковий, 1-7;
- пров. Івана Приходька, 110;
- вул. Чайковського;
- вул. Заводська, 3А-37В;
- вул. Чечелівська, 1-46/43;
- пров. Чечелівський, 1А-41;
- пров. Вишневий, 14-25/20;
- вул. Зарічна, 24;
- вул. Кагамлицька, 67-81;
- пров. Кузьми Дерев'янка, 1-20;
- пров. Медовий, 1А-13;
- вул. Сержанта Мельничука, 203-207;
- вул. Зарічна, 12-16;
- вул. Кагамлицька, 21/22-66;
- пров. Північний, 1А-26;
- пров. Робітничий, 25-27;
- вул. Сержанта Мельничука, 153А, 155/8;
- пров. Сиваський, 25А-30/4;
- пров. Токарний, 19А-26/14;
- пров. Фізкультурний, 1;
- вул. Бажана, 2-17;
- туп. Бажана, 2-14;
- вул. Івана Нагнибіди, 1-64;
- вул. Кобзарська, 2-20;
- пров. Правди, 1А-19;
- вул. Хімічна, 8-83.
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