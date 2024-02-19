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Де у Кременчуці 20 лютого вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У вівторок, 20 лютого, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • вул. Індустріальна, 2-91;
  • пров. Індустріальний;
  • пров. 2-й Індустріальний;
  • проїзд 1-й Індустріальний;
  • проїзд 2-й Індустріальний;
  • проїзд 3-й Індустріальний;
  • пров. 4-й Індустріальний;
  • пров. Віталія Дончика, 1;
  • вул. Гійома Боплана, 47А-56;
  • вул. Лугова, 1-17;
  • вул. Ігоря Сікорського, 8-28;
  • вул. Кобзарська, 21/15;
  • вул. Миколи Міхновського, 1-57;
  • вул. Ракетна, 1-18;
  • вул. Хімічна, 2Б-37;
  • вул. Ірпінська, 7-14;
  • вул. Платухіна, 20-37;
  • вул. Романа Шухевича, 11-36;
  • туп. Юннатів, 1-7;
  • вул. Автозаводська, 3-12;
  • туп. Автозаводський, 6;
  • вул. Миколи Татарулі, 38-40/15;
  • пров. Олекси Гірника, 1;
  • пров. Петрівський, 3-18;
  • вул. Харківська, 3-10;
  • пров. Олекси Гірника, 10;
  • вул. Барвінкова, 60-68;
  • вул. Броніслава Урбанського, 15-34;
  • вул. Бузкова, 1-56;
  • вул. Данила Галицького, 46-60;
  • вул. Михайла Грушевського, 3-57;
  • вул. Підводника Коваленка, 4;
  • вул. Рокитнянська, 2Е-38;
  • пров. Якова Петруся, 3-80/2;
  • вул. Полковника Оксанченка, 1А-22;
  • просп. Полтавський, 87-140А;
  • вул. Вільної України, 3-14;
  • туп. Кременецький, 3-26;
  • вул. Платухіна, 3-23;
  • просп. Полтавський, 34-42;
  • просп. Свободи, 23, 27;
  • вул. Євгена Коновальця, 5/1-15/8;
  • вул. Іллі Ткаченка, 1/22-21;
  • вул. Недогарська, 3;
  • вул. Нова, 2/1-14/16;
  • пров. Черкаський, 3-16;
  • вул. Дружинницька, 1-33;
  • вул. Максима Кривоноса, 56;
  • вул. Нижня, 1-28;
  • вул. Василя Сліпака, 54-91;
  • вул. Віталія Базилевського, 20-32;
  • вул. Олександрійська, 6-23;
  • вул. Івана Приходька, 104-108;
  • проїзд Тупиковий, 1-7;
  • пров. Івана Приходька, 110;
  • вул. Чайковського;
  • вул. Заводська, 3А-37В;
  • вул. Чечелівська, 1-46/43;
  • пров. Чечелівський, 1А-41;
  • пров. Вишневий, 14-25/20;
  • вул. Зарічна, 24;
  • вул. Кагамлицька, 67-81;
  • пров. Кузьми Дерев'янка, 1-20;
  • пров. Медовий, 1А-13;
  • вул. Сержанта Мельничука, 203-207;
  • вул. Зарічна, 12-16;
  • вул. Кагамлицька, 21/22-66;
  • пров. Північний, 1А-26;
  • пров. Робітничий, 25-27;
  • вул. Сержанта Мельничука, 153А, 155/8;
  • пров. Сиваський, 25А-30/4;
  • пров. Токарний, 19А-26/14;
  • пров. Фізкультурний, 1;
  • вул. Бажана, 2-17;
  • туп. Бажана, 2-14;
  • вул. Івана Нагнибіди, 1-64;
  • вул. Кобзарська, 2-20;
  • пров. Правди, 1А-19;
  • вул. Хімічна, 8-83.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук адреси відключення світла відключення електроенергії Полтаваобленерго
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