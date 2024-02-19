На Полтавщині хочуть збудувати Храм трьох релігій

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 1

На території Полтавської області планують побудувати Храм трьох релігій. З такою ініціативою виступила Студія української архітектури та дизайну MAKHNO, про що розповіла у себе на сайті.

Планується храм як сакральний комплекс, що буде близький адептам різних віросповідань. Це місце для молитов, роздумів та медитацій серед української природи, у якому не буде прямих натяків на жодну з релігій, проте кожен охочий зможе усамітнитися там та зануритися у духовний досвід.

Територія храму складатиметься з відкритого майдану, об’ємної фігурної стіни на вході та трьох окремих сферичних приміщень для усамітнення, молитов і медитацій у невеликих архітектурних нішах.

Нагадаємо, у Семенівській громаді на Кременчуччині будують новий храм Української православної церкви (Московського патріархату) на честь святої Трійці.