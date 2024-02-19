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Кременчук, Відео, Опитування

Який стан дерев у парку «Кагамлицький»: «Кременчуцький ТелеграфЪ» вийшов на опитування

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 105

 

Ми пройшлися парком та подивилися на стан дерев, які там ростуть. Також взяли коментар у місцевих мешканців, які постійно гуляють у парку, розпитавши, чи звертають вони увагу та стан дерев та те, як за ними доглядають

До «Кременчуцького Телеграфа» уже неодноразово звертається читач Дмитро зі скаргами на стан дерев у місті після кронування. За його словами, після такого «жорсткого» обпилювання здорових дерев вони потім починають поступово гинути. В результаті такі дерева згодом спилюють повністю.

Дмитро розповів нам, що приблизно 8 років тому у кременчуцькому парку «Кагамлицький» (колишній Воїнів-інтернаціоналістів — ред.) до стовбурів обпиляли каштани та клени. Тепер на місці зрубів утворилися дупла, та й загалом дерева почали поступово гинути.

Ми приїхали до парку, щоб подивитися на стан дерев та поспілкуватися із місцевими жителями й дізнатися, чи звертають вони увагу на стан дерев чи те, як за ними доглядають комунальники.

Містяни кажуть, що гілки та дерева у парку представники «Благоустрою Кременчука» обпилюють, і то часто. Проте, на їхній погляд, спилюють тільки аварійні гілки й дерева, а також замість них садять нові дерева.

Ще у парку ми зустрілися із заступником директора комунального підприємства «Благоустрій Кременчука» Юрієм Самойленком. Від офіційного коментаря посадовець відмовився, проте розповів, що дерева руйнуються не через кронування, а здебільшого через непокриту кореневу систему та хвороби й шкідників.

Нагадаємо, ми направили запит до «Благоустрою Кременчука» з питанням, чи є у них у штаті дендролог (спеціаліст по деревам) або еколог, хто проводить огляд дерев перед кронуванням, і куди потім використовують спиляну сировину. Проте на підприємстві відтермінували надання відповіді ще на 20 днів.

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Автор: Яна Гудзь Відео: Артем Коваленко
Теги: Кременчук дерева кронування Благоустрій Кременчука парк Кагамлицький опитування
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