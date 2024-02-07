Чи шкодить кронування стану дерев у Кременчуці — коментар еколога

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 235

Кронування (топінг) є одним із найпоширеніших методів обрізки дерев у Кременчуці. Та от чи не шкодить це самим рослинам? «Кременчуцький ТелеграфЪ» запитав у еколога

У Кременчуці продовжують кронувати дерева. У деяких випадках комунальники частково проріджують гілки, а іноді — кронують повністю, залишаючи один лиш стовбур.

Нещодавно така ситуація трапилася на території ліцею № 17. Тоді до редакції «Телеграфа» звернувся читач Дмитро та поділився фотографіями «жорсткого» кронування.

Ми звернулися за роз’ясненням до комунального підприємства «Благоустрій Кременчука». Фахівці розповіли, що уся обрізка відбувається за планом Департаменту житлово-комунального господарства чи індивідуальним зверненням, а дерева завжди попередньо оглядають, оцінюють їхній стан і вирішують, яку частину дерева необхідно спиляти.

Нещодавно Дмитро знову написав «Телеграфу» та надіслав серію нових фотографій. За його словами, близько 8 років тому у парку Воїнів-інтернаціоналістів у Кременчуці комунальники кронували клени та каштани. Після цього дерева почали трухлявіти, а на місцях зрізів утворилися дупла. Як наслідок — здорові молоді дерева стали аварійними.

Журналісти «Кременчуцького Телеграфа» вирішили запитати в еколога чи шкодить деревам така обрізка.

Ми поспілкувалися із науковицею, викладачкою кафедри прикладної екології та природокористування Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», кандидаткою біологічних наук Наталією Смоляр.

Пані Наталія розповіла нам, що підхід до кронування дерев має бути індивідуальним — ступінь обрізки має залежати від виду дерева, його стану та мети, з якою обрізка проводиться.

— Але таке кронування і шкодить дереву — воно не отримує усі необхідні поживні речовини, не відбувається фотосинтез (процес перетворення вуглекислого газу на кисень — ред.). На місцях зрізу і комахам-шкідникам також легше руйнувати дерево, — говорить екологиня.

За словами науковиці, від кронування не постраждають тополі — у них немає основних гілок, до того ж молоді гілки на них швидко відростають. Проте більшість дерев після кронування не відновлюються.

Ми знову звернулися до «Благоустрою Кременчука» з питанням, чи є у них у штаті дендролог (спеціаліст по деревам) або еколог, хто проводить огляд дерев перед кронуванням і куди потім використовують спиляну сировину. Усну відповідь на підприємстві нам не надали, тож ми направили до «Благоустрою Кременчука» офіційний запит.

Нагадаємо, щодо спиляння аварійних дерев кременчужанам необхідно звертатися до Департаменту житлово-комунального господарства.