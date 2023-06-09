Куди звертатися кременчужанам щодо аварійних дерев

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 167

Жителі Кременчуцької громади не мають права самостійно видаляти дерева, які ростуть на місцях загального користування (вулицях, парках, у дворах багатоповерхівок).

Про це повідомили у Департаменті житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради.

За словами комунальників, видалення дерев можливе тільки після комісійного рішення комунальних служб.

Водночас з приводу аварійних дерев кожен житель громади може звернутися до Департаменту житлово-комунального господарства за телефоном: 0536 731 275.

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