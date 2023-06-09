Куди звертатися кременчужанам щодо аварійних дерев

Жителі Кременчуцької громади не мають права самостійно видаляти дерева, які ростуть на місцях загального користування (вулицях, парках, у дворах багатоповерхівок).
Про це повідомили у Департаменті житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради.
За словами комунальників, видалення дерев можливе тільки після комісійного рішення комунальних служб.
Водночас з приводу аварійних дерев кожен житель громади може звернутися до Департаменту житлово-комунального господарства за телефоном: 0536 731 275.
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