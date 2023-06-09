На Полтавщині ремонтують міст через річку Удай

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На Полтавщині стартували ремонтні роботи на мосту через річку Удай на автодорозі Р-60 Кролевець-Конотоп-Ромни-Пирятин. Про це повідомляє Полтавська ОВА.

Ця дорога сполучає центр і північ України, зокрема Полтавську та Сумську області. Значна частина трафіку – пасажирські автобуси.

- Через рух великовагового транспорту утворилися тріщини в покритті проїжджої частини, повністю зруйновані деформаційні шви. Це руйнує основу мосту. Технологічні роботи виконуватимуть по всій ширині споруди. Паралельно буде проведена заміна перильного та бар’єрного огородження і ремонт тротуарів, – розповів заступник начальника Полтавської ОВА Максим Калінін.

Роботи виконують за кошт експлуатаційного утримання. Аби не перекривати повністю рух дорогою, встановлять світлофор, який забезпечить проїзд транспорту в реверсивному режимі. Нині вже почали підготовку.

Міст збудований у 1966 році, востаннє його реконструювали 20 років тому. Тоді були замінені прогонові будови й опори.