Як не потрапити у пастку шахраїв в умовах надзвичайної ситуації – рекомендації кіберполіції

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 151

Кіберполіція рекомендує громадянам переказувати гроші на благодійність лише через офіційні фонди або на рахунки відомих громадських активістів

У воєнний час всі українці як один відчувають величезну відповідальність за збереження цілісності країни. Кожен намагається робити все від себе залежне. Благодійні фонди, що відкривають збір коштів на допомогу армії наразі за лічені дні збирають колосальні суми грошових коштів. У зв’язку з цим активізували свою роботу в цьому напрямку і шахраї, що не нехтують і таким видом заробітку. Про це повідомляє пресслужба Кіберполіції.

Кіберполіція дає поради, як не стати спонсором шахраїв, намагаючись допомогти армії:

1. Досліджуйте організацію. Перш ніж зробити будь-який внесок, проведіть ретельне дослідження благодійної організації або фонду. Перевірте їхню репутацію шляхом читання відгуків, оглядів та досліджень. Перевірте, чи мають вони ліцензію або зареєстровані у відповідних органах. Важливо також переглянути фінансові звіти організації, які можуть бути доступні на їхньому вебсайті. Це допоможе вам переконатися, що ваші гроші будуть використані для благодійних цілей, а не на особисту вигоду.

2. Перевіряйте автентичність. Якщо ви отримали запрошення або повідомлення про благодійну акцію, зверніть увагу на джерело цього повідомлення. Перевірте, чи є ця особа або організація представником відповідної благодійної організації. Зв'яжіться з організацією безпосередньо, використовуючи офіційні контактні дані, щоб перевірити, чи є ця акція дійсною. Уникайте відповідати на незапрошені електронні листи або повідомлення в соціальних мережах, особливо якщо в них просять вас зробити пожертвування.

3. Уникайте невідомих посилань та електронних повідомлень. Не відкривайте невідомі посилання або вкладення в електронних повідомленнях, особливо якщо вони надсилаються вам від неперевірених джерел. Шахраї часто використовують фішингові електронні листи або зловмисні посилання, щоб отримати вашу особисту інформацію або встановити шкідливе програмне забезпечення на ваш комп'ютер. Перевірте посилання перед відкриттям, але найкраще уникайте відкривати невідомі посилання, якщо у вас є сумніви.

4. Не надавайте особисту інформацію. Будьте обережні, коли вас запитують про особисту інформацію, особливо фінансову. Благодійні організації зазвичай не будуть запитувати ваші банківські реквізити, номери соціального страхування або паролі через електронні листи, повідомлення в соціальних мережах або телефонні дзвінки. Не передавайте особисту інформацію, якщо вам здається, що запит ненадійний.

5. Внесіть внесок безпосередньо. Якщо ви плануєте пожертвувати кошти, намагайтеся робити це безпосередньо через офіційний вебсайт благодійної організації або фонду. Ви можете знайти інформацію про це на їх вебсторінці або зв'язавшись з ними за допомогою вказаних контактних даних. Це допоможе вам упевнитися, що ваші кошти будуть надійно передані організації. Уникайте надсилання грошей через неперевірені сервіси або посередників, бо це може стати шляхом для шахраїв отримати ваші гроші.

6. Будьте обережні з телефонними дзвінками. Шахраї часто використовують телефонні дзвінки, щоб просити благодійні внески. Необхідно бути особливо обережним і перевіряти автентичність дзвінка. Пам'ятайте, що ніяка поважна благодійна організація не буде телефонувати вам безпосередньо з проханням про пожертвування, не зважаючи на те, як добре вони можуть звучати.

7. Коли ви отримуєте благодійний дзвінок, запитайте у співбесідника ім'я організації, що вони роблять і які конкретно проєкти або програми вони фінансують. Перевірте цю інформацію, звернувшись безпосередньо до благодійної організації через офіційні контакти, а не за даними, які надаються через телефон.

8. Ніколи не надавайте особисту фінансову інформацію, таку як номери кредитних карток чи банківські реквізити, телефоном. Якщо ви розмовляєте з невідомими людьми, які просять фінансову підтримку, краще відмовити і сконтактувати організацію самостійно, використовуючи офіційні контакти, щоб переконатися, що ваші гроші дійсно підуть на потреби благодійної діяльності.

9. Довіряйте своїм інстинктам. Не ігноруйте свої власні почуття інтуїції. Якщо щось здається підозрілим або надмірно натиском, довіряйте своїм інстинктам. Не поспішайте з прийняттям рішення про пожертвування, якщо у вас є сумніви або ви не впевнені в легітимності організації. Завжди маєте право відмовитися від благодійних внесків, якщо вам щось не дає спокою або якщо є будь-які ознаки шахрайства.

Запам'ятайте, що детальне дослідження та обережність - ключі до захисту себе від шахраїв. Завжди перевіряйте інформацію, переконуйтесь в легітимності організації та використовуйте безпечні методи передачі коштів. Якщо у вас виникли сумніви щодо благодійної акції, повідомте про це місцевій поліції або відповідним органам, щоб запобігти можливим шахрайствам.

Наприклад, подружжя з Миколаївщини привласнило понад мільйон гривень під виглядом відомого благодійного фонду.

Шахраї в інтернеті збирали гроші нібито на потреби українських захисників та отримали пожертви від понад двох тисяч осіб. Коштами вони розпорядилися на власний розсуд. Організатору схеми оголосили підозру, йому може загрожувати до восьми років позбавлення волі.

Псевдоблагодійників викрили співробітники Департаменту кіберполіції спільно зі слідчими Голосіївського управління поліції Києва та у взаємодії з працівниками служб безпеки ПриватБанку та МоноБанку.

У протиправній схемі подружжя з Миколаївщини використовувало відеозвернення публічного діяча, а також відео різноманітних підрозділів Збройних Сил України. До відеозаписів щодо оголошення зборів грошей на потреби ЗСУ або на лікування поранених захисників організатор схеми додавав текст, де зазначав номери підконтрольних банківських карток. У такий спосіб фігуранти отримували благодійні пожертви, які надалі витрачали на власні потреби.

За попередніми підрахунками, вони встигли отримати перекази від понад двох тисяч громадян на загальну суму більше мільйона гривень.

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

В оселі фігурантів правоохоронці провели обшук. За результатами вилучено ноутбук, мобільні телефони та банківські картки. На вилученій техніці кіберполіцейські виявили відеозаписи, які використовувалися для шахрайських грошових зборів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Чоловікові повідомили про підозру, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Підозрюваному може загрожувати до восьми років позбавлення волі.

Після проведення першочергових слідчих дій та експертизи вилученої техніки і банківських карток, буде надана правова кваліфікація діям дружини фігуранта.

Кіберполіція рекомендує громадянам переказувати гроші на благодійність лише через офіційні фонди або на рахунки відомих громадських активістів. Також рекомендуємо завжди звертати увагу на кількість підписників і дописів на сторінках соцмереж. Акаунти відомих осіб, як правило, верифіковані.