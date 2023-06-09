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Вчора у Кременчуці рятувальники дістали з ям кількох собак та кота

Сьогодні, 08:53 Переглядів: 96

 

Усіх тварин врятували зі скрути

8 червня у Кременчуці рятувальники 14-ї державної пожежно-рятувальної частини дістали кількох тварин з ям. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Об 11.00 на вул. О.Древаля собаки потрапили до закинутого погреба та самостійно не могли вибратися. Рятувальники допомогли їм в цьому та передали працівникам КП «Спецсервіс-Кременчук».

О 19.40 у пров. Кузьми Скрябіна до ями потрапив котик. Його також дістали та передали власнику.

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Автор: Руслана Горгола
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