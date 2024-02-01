Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук

Санітарне кронування чи несанкціоноване спилення: чому у Кременчуці активно пиляють дерева

Сьогодні, 08:32 Переглядів: 386 Коментарів: 1

Останнім часом на вулицях міста представники комунального підприємства «Благоустрій Кременчука» активно обпилюють дерева. Мешканці переважно радіють, що на голову не будуть сипатися сухі гілки. А от дехто навпаки — скаржиться.

Нещодавно до редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернувся читач Дмитро та поскаржився, що на території ліцею № 17 представники «Благоустрою Кременчука» обпилюють цілком здорові, молоді дерева, зокрема й плодові.

Коли Дмитро запитав, чому обпилюють цілком здорові дерева, комунальники йому відповіли, що виконують розпорядження керівництва.

 

На підтвердження своїх слів чоловік надіслав нам фотографії, де видно, що стовбур дерева цілком міцний, а не трухлий.

Також Дмитрові вдалося сфотографувати акт прийняття наданих послуг між ліцеєм та підприємством, згідно з яким комунальники мають спиляти 26 дерев — 1 ясен, 2 тополі, 2 горіхи, 3 акації, 5 каштанів, 4 берести, 1 горобину, 4 груші, 3 клени та 1 березу. 

«Кременчуцький ТелеграфЪ» звернувся за роз’ясненням ситуації до представників «Благоустрою Кременчука».

У підприємстві пояснили, що самовільно кронуванням чи спилюванням дерев ніхто не займається. Усі роботи відбуваються відповідно до планування Департаменту житлово-комунального господарства. 

Прокоментували працівники «Благоустрою Кременчука» і подію у 17-му ліцеї. За їх словами, адміністрація закладу освіти сама звернулася до підприємства з ініціативою обпиляти частину дерев на їх території. У таких випадках на місце завжди виїжджає фахівець, проводить обстеження стану дерев та складає акт, які дерева підлягають кронуванню або ж частковому чи повному спилюванні. Крім того, такі роботи завжди погодяться на платній основі.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» також поцікавився, що відбувається далі зі спиляною деревиною. Адже згідно з актом виконаних робіт вона залишається у «Благоустрою». На підприємстві прокоментували, що уся сировина зберігається у них для подальшої переробки та повторного використання.

Нагадаємо, щодо спиляння аварійних дерев кременчужанам необхідно звертатися до Департаменту житлово-комунального господарства.

ПО ТЕМІ:

Фотофакт: кронування дерев «по кременчуцьки» чи їх знесення — редакція з’ясувала ситуацію

У Кременчуці влітку кронування дерев не проводять — це санітарна підрізка, обумовлена потребами КТУ

Омолодження дерев у Кременчуці чи знущання з них, які призводять до трагедій

1
Автор: Яна Гудзь Фото: читач Дмитро
Теги: Кременчук Благоустрій Кременчука кронування дерева
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

795
Andron777:
Сьогодні, 10:54

Гілки перебивають та змільчують, а стовбури попиляні продадають за готівку. З кого вони дурнів хочуть зробити? У нас на подвір'ї є декілька підгнивших дерев, вони приїжджають і пиляють здорові дерева. Люди виходять і показують їм, мовляв шо ж ви пиляєте здорові, а оті що колись впадуть на голову людям залишаєте. Вони роблять відморожені морди і кажуть, що вони просто виконують розпорядження начальства. А начальників як правило з ними немає. 


1 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 2 від 11 січня 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 1 від 5 січня 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 52 від 28 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 51 від 21 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх