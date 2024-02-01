Санітарне кронування чи несанкціоноване спилення: чому у Кременчуці активно пиляють дерева

Сьогодні, 08:32 Переглядів: 386 Коментарів: 1

Останнім часом на вулицях міста представники комунального підприємства «Благоустрій Кременчука» активно обпилюють дерева. Мешканці переважно радіють, що на голову не будуть сипатися сухі гілки. А от дехто навпаки — скаржиться.

Нещодавно до редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернувся читач Дмитро та поскаржився, що на території ліцею № 17 представники «Благоустрою Кременчука» обпилюють цілком здорові, молоді дерева, зокрема й плодові.

Коли Дмитро запитав, чому обпилюють цілком здорові дерева, комунальники йому відповіли, що виконують розпорядження керівництва.

На підтвердження своїх слів чоловік надіслав нам фотографії, де видно, що стовбур дерева цілком міцний, а не трухлий.

Також Дмитрові вдалося сфотографувати акт прийняття наданих послуг між ліцеєм та підприємством, згідно з яким комунальники мають спиляти 26 дерев — 1 ясен, 2 тополі, 2 горіхи, 3 акації, 5 каштанів, 4 берести, 1 горобину, 4 груші, 3 клени та 1 березу.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» звернувся за роз’ясненням ситуації до представників «Благоустрою Кременчука».

У підприємстві пояснили, що самовільно кронуванням чи спилюванням дерев ніхто не займається. Усі роботи відбуваються відповідно до планування Департаменту житлово-комунального господарства.

Прокоментували працівники «Благоустрою Кременчука» і подію у 17-му ліцеї. За їх словами, адміністрація закладу освіти сама звернулася до підприємства з ініціативою обпиляти частину дерев на їх території. У таких випадках на місце завжди виїжджає фахівець, проводить обстеження стану дерев та складає акт, які дерева підлягають кронуванню або ж частковому чи повному спилюванні. Крім того, такі роботи завжди погодяться на платній основі.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» також поцікавився, що відбувається далі зі спиляною деревиною. Адже згідно з актом виконаних робіт вона залишається у «Благоустрою». На підприємстві прокоментували, що уся сировина зберігається у них для подальшої переробки та повторного використання.

Нагадаємо, щодо спиляння аварійних дерев кременчужанам необхідно звертатися до Департаменту житлово-комунального господарства.