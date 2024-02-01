У Горшніх Плавнях водій збив пішоходку: поліція встановлює деталі

31 січня близько 16.30 на проспекті Героїв Дніпра у Горішніх Плавнях сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За інформацією правоохоронців, водій автомобіля Nissan збив пішоходку, яка опинилася на проїжджій частині. Жінку з травмами госпіталізували.
Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.
Слідчі встановлюють причини та обставини події.
Нагадаємо, днями у Миргороді внаслідок зіткнення двох легковиків травмувався один із пасажирів.
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