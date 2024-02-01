На Полтавщині судитимуть лікарку та працівника МСЕК за встановлення інвалідності

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До медиків звернувся військовозобов'язаний переселенець із Донецької області. Лікарі вирішили йому «допомогти» за грошову винагороду

На Полтавщині судитимуть лікарку приватної клініки та працівника однієї з медико-соціальних експертиз за безпідставне встановлення групи інвалідності. Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

За інформацією правоохоронців, до лікарки звернувся військовозобов'язаний переселенець із Донецької області. Жінка пообіцяла йому допомогти зі встановленням II групи інвалідності. Ціна «послуги» становила 5,5 тис. доларів США, які лікарка отримала у вересні 2023 року у приміщенні клініки.

Через кілька днів у приміщенні цієї ж клініки жінка передала 1,5 тисячі доларів представникові МСЕК. У жовтні минулого року працівник МСЕК виконував обов'язки голови комісії та підписав акт і довідку про надання переселенцю II групи інвалідності.

Лікарці інкримінують одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи та надання неправомірної вигоди службовій особі за вчинення в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням службового становища (ч. 2 ст. 369-2, ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України).

Представника МСЕК звинувачують в одержанні неправомірної вигоди за вчинення в інтересах третьої особи дій з використанням службового становища (ч. 1 ст. 368 КК України).

Нагадаємо, раніше у Кременчуці Служба безпеки України викрила посадовців спеціалізованих медкомісій на вимаганні грошей за встановлення інвалідності.