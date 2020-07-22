$1,2 тисяч за встановлення інвалідності: що знайшли СБУшники на обшуках МСЕК у Кременчуці

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 2 045 Коментарів: 2

У Кременчуці СБУ викрила посадовців спеціалізованих медкомісій на вимаганні грошей за встановлення інвалідності, повідомляє пресслужба СБУ. Мова йде про обшуки у МСЕК, які пройшли 21 липня.



СБУшники викрили двох керівників однієї з медико-соціальної експертної комісії та лікарсько-профілактичного закладу регіону, причетних до спроби оформлення за хабар інвалідності з дитинства.



За попередніми даними слідства, посадовці через посередника вимагали гроші від місцевого жителя, який намагався оформити документи у зв’язку із втратою працездатності. При цьому фігуранти, скориставшись необізнаністю потерпілого у даному питанні, запропонували йому сприяння в оформлені 2-ї групи інвалідності з дитинства безстроково. Вартість своїх «послуг» посадовці оцінили у $1,2 тисяч.



Правоохоронці затримали посередника відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після одержання частини хабара.





Під час обшуків за місцем роботи і проживання фігурантів правоохоронці виявили документацію на інших громадян, з яких, ймовірно, також вимагали гроші за отримання групи інвалідності.







Наразі затриманому планується повідомити про підозру за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.



Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших винних осіб.



У разі доведення провини фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.