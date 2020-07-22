У Кременчуці «працівниці банку» видурили у 85-річної бабусі 80 тисяч грн

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 1 143 Коментарів: 4

22 липня близько 16.30 у провулку Героїв Бреста шахрайки ошукали місцеву бабусю та заволоділи її грошима. Про це повідомив Кременчуцький відділ поліції.





Невідомі жінки представилися співробітницями банку та під приводом обміну грошей взяли у літньої жінки 80 тисяч грн. Натомість шахрайки залишили потерпілій три конверти та сувенірні гроші.





Після цього, о 17.00, 85-річна бабуся звернулася до правоохоронців.





Поліція наголошує, що даним видом шахрайських дій займаються переважно особи відомої національності, які періодично з’являються у великих містах, районних центрах. У бесіді під приводом поворожити вони фактично здійснюють розвідувальні опитування, у ході яких отримують дані стосовно матеріального становища осіб.





Правоохоронці рекомендують інструктувати своїх близьких родичів стосовно спілкування з незнайомими особами відомої національності.



Також вказані особи можуть з’являтися в селах та містах, заходити в оселі осіб похилого віку та представлятися працівниками соціальних служб. Як правило в якості «жертв» вибирають осіб похилого віку, котрі мешкають самі. Шахраї приходять до них додому та пропонують обміняти старі гроші на нові, а в подальшому замість грошових коштів передають потерпілому конверти з папером чи підроблені гроші.





Тому важливо робити наступне: