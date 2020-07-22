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Надзвичайні новини

У Кременчуці «працівниці банку» видурили у 85-річної бабусі 80 тисяч грн

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 1 143 Коментарів: 4

 

Шахрайки залишили потерпілій три конверти та сувенірні гроші

22 липня близько 16.30 у провулку Героїв Бреста шахрайки ошукали місцеву бабусю та заволоділи її грошима. Про це повідомив Кременчуцький відділ поліції.


Невідомі жінки представилися співробітницями банку та під приводом обміну грошей взяли у літньої жінки 80 тисяч грн. Натомість шахрайки залишили потерпілій три конверти та сувенірні гроші.


Після цього, о 17.00, 85-річна бабуся звернулася до правоохоронців.


Поліція наголошує, що даним видом шахрайських дій займаються переважно особи відомої національності, які періодично з’являються у великих містах, районних центрах. У бесіді під приводом поворожити вони фактично здійснюють розвідувальні опитування, у ході яких отримують дані стосовно матеріального становища осіб.


Правоохоронці рекомендують інструктувати своїх близьких родичів стосовно спілкування з незнайомими особами відомої національності.


Також вказані особи можуть з’являтися в селах та містах, заходити в оселі осіб похилого віку та представлятися працівниками соціальних служб. Як правило в якості «жертв» вибирають осіб похилого віку, котрі мешкають самі. Шахраї приходять до них додому та пропонують обміняти старі гроші на нові, а в подальшому замість грошових коштів передають потерпілому конверти з папером чи підроблені гроші.


Тому важливо робити наступне:

  • перевіряти документи у підозрілих осіб перед тим, як передавати кошти незнайомій людині;
  • перш ніж вдаватися до конкретних дій, слід ретельно перевірити отриману інформацію та переконатися у її достовірності;
  • пам’ятайте, пенсіонери дуже довірливі і не розпізнають в «непроханих гостях» кривдників (обов’язково розкажіть стареньким батькам, що мешкають окремо, про випадки пов’язані з ошуканими пенсіонерами, аби вони запам'ятали, що гроші не міняють, і не потрібно віддавати всі заощадження невідомо кому;
  • не зволікайте із дзвінком в поліцію (102) або зверніться до найближчого територіального відділу чи відділення ГУНП в Полтавській області (якщо ви стали свідком, як до вашої сусідки завітали непрохані гості, повідомте про це в рамках конфіденційності на лінію «102»).
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: val.ua
Теги: мошенничество бабушка деньги

Коментарі: 4

374
Pereselenets:
Сьогодні, 10:41

Пенсионерка может этого не пережить...


5 0
219
Чувааак:
Сьогодні, 10:57

Можете мене мінусить, і це логічно, але хто казав що в пенсіонерів немає грошей? Черговий доказ. І це ж не те що ми чули що там взяли тищу, там десять, а там пятсот. Відразу - і 80 штук збрили. В першої крайньої...


8 4
272
ecolog:
Сьогодні, 11:27

Цитата: Чувааак

Можете мене мінусить, і це логічно, але хто казав що в пенсіонерів немає грошей? Черговий доказ. І це ж не те що ми чули що там взяли тищу, там десять, а там пятсот. Відразу - і 80 штук збрили. В першої крайньої...

Так і є. Вже багато випадків було, що  пенсіонерів ошукували на дуже немаленькі гроші. Інший момент, що вони ці гроші збирають (на похорон чи що?), а в магазині тільки піввареника можуть собі дозволити купитиconfused Не всі пенсіонери, звісно, але багатенько.


4 0
204
JJAbrams:
Сьогодні, 13:38

Цитата: Чувааак

Можете мене мінусить, і це логічно, але хто казав що в пенсіонерів немає грошей? Черговий доказ. І це ж не те що ми чули що там взяли тищу, там десять, а там пятсот. Відразу - і 80 штук збрили. В першої крайньої...

Это больше наводка чем случайность.

 

ЭТО ДОПУЩЕНИЕ! Может не имень ничего общего с реальностью!

Теория: Вполне возможно что почта приносит пенсию и сами почтальйоны знают какая зарплата у бабушки или видели заначку, вот вам и наводка. Или же отрудники банка могут сливать инфу...


1 0

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