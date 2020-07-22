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Топ новина, Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві зловмисник, погрожуючи гранатою, взяв у заручники поліцейського (додано)

Сьогодні, 10:40 Переглядів: 2 548 Коментарів: 9

 

Поліція проводить спецоперацію із затримання чоловіка

У Полтаві, на вулиці Остапа Вишні, поліція проводить спецоперацію із затримання зловмисника, який погрожує підірвати гранату.

Відділ комунікації поліції Полтавської області сповістив, що його підозрюють у незаконному заволодінні автомобілем.


Намагаючись уникнути відповідальності, чоловік чинить опір та погрожує працівникам поліції гранатою. З ним ведуть перемови.


На місці працюють вибухотехніки, слідчо-оперативна група, працівники карного розшуку поліції області й Полтавського відділу поліції та інші спеціальні служби. Процесуальне керівництво здійснює Полтавська місцева прокуратура. Охороняє місце події патрульна поліція.


Поліція просить громадян та водіїв бути вкрай обережними та оминати територію проведення спеціальної операції, задля безпеки триматися якнайдалі від епіцентру подій.


Надзвичайна ситуація в Полтаві

У Полтаві чоловік погрожує підірвати себе і поліцейського гранатою

Gepostet von Телеканал "Центральний" am Donnerstag, 23. Juli 2020


Додано:


За інформацією департаменту карного розшуку, злочинець взяв у заручники працівника карного розшуку, а потім обміняв його на поліцейського начальника Віталія Шияна.



Заручник, полковник поліції Віталій Шиян, який обміняв себе на іншого поліцейського 


Затримання відбувалося біля приміщення адміністративного суду, там злочинець погрожував підірвати гранату РГД-5 та захопив у заручники працівника карного розшуку. 

Під час перемовин з правоохоронцями він вимагав надати йому автомобіль та погодився обміняти заручника на начальника УКР ГУНП в Полтавській області полковника поліції Віталія Шияна, який був заступником начальника міського управління міліції у Кременчуці.


Після цього «угонщик» на наданому йому автомобілі разом з Віталієм Шияном поїхав у напрямку виїзду з міста. Спецоперація із затримання зловмисника триває.

8
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція України
Теги: граната Полтава полиция

Коментарі: 9

2 173
evil:
Сьогодні, 11:28

Еще один спектакль от черта и квартала 95...

 

 


37 12
2 173
evil:
Сьогодні, 12:15

Настало время очешуительных историй! Я прошу получасовой перерыв! Подозреваю, что в следующей серии с вертолета управляемого лично Геращенком, непосредственно сам Аваков на парашюте, в костюме супергероя на ходу сядет на крышу движущегося авто, пробъет своим мощным кулачком крышу, всех обезвредит и освободит... У меня закончились пиво и чипсы. Я счас кабанчиком метнусь быстро затарюсь. Потрясающе! Какой сюжет! Какой восхитительный сценарий! Браво! Слабоумие и отвага!


26 2
219
Чувааак:
Сьогодні, 12:23

Не просить президента сплясати 7.40?


23 1
2 173
evil:
Сьогодні, 12:26

Цитата: Чувааак

Не просить президента сплясати 7.40?

Жду видео от Голобородька со словами:

- Братья Цыцько - Игра без штанов. Ролик на канале Квартал 95 в youtube. Смотреть всем!


16 2
272
ecolog:
Сьогодні, 13:06

Цитата: Чувааак

Не просить президента сплясати 7.40?

Просить з'їсти шаурму в ефірі))


8 0
2 173
evil:
Сьогодні, 13:22

Уже проехали Решетиловку. 

Аваков примеряет трусики (супергероя). Но они нелепо сжимают брюки. Так как одеваются поверх штанов. Срочно ищут для этих целей лосины подходящего цвета.

Антошка прогревает вертолет. Крутит лопасти. Пока что только руками. Ждут, чтобы подъехал ближе. Экономят казенное авиатопливо.

 


6 1
204
JJAbrams:
Сьогодні, 13:37

Че за фигня происходит на этой неделе?


8 0
302
gansit:
Сьогодні, 13:45

Да это цирк скоро даст полиции все методы,и вот тогда они то и покажут свою сущность.



Цитата: JJAbrams

Че за фигня происходит на этой неделе?

Показу для депутатов ,чтобы дать полиции больше возможностей.


7 0
841
mefisto:
Сьогодні, 14:11

Полтавские мусора решили и себе заработать баллы на ,,героических,, освобождениях заложника ? Наркошу попросили покатать их начальника на машине а потом c бтр-ами со второй попытки освободят ?

 Зачем идти изначально сдаваться к дураку с гранатой возможно с муляжом ? Теперь будут мусора по возрастании чинов меняться так и до киевских дойдет ? Чтобы всей цепочке по Герою Украины получить ? Чистая профнепригодность.


3 0

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