У Полтаві зловмисник, погрожуючи гранатою, взяв у заручники поліцейського (додано)

Сьогодні, 10:40 Переглядів: 2 548 Коментарів: 9

У Полтаві, на вулиці Остапа Вишні, поліція проводить спецоперацію із затримання зловмисника, який погрожує підірвати гранату.

Відділ комунікації поліції Полтавської області сповістив, що його підозрюють у незаконному заволодінні автомобілем.





Намагаючись уникнути відповідальності, чоловік чинить опір та погрожує працівникам поліції гранатою. З ним ведуть перемови.





На місці працюють вибухотехніки, слідчо-оперативна група, працівники карного розшуку поліції області й Полтавського відділу поліції та інші спеціальні служби. Процесуальне керівництво здійснює Полтавська місцева прокуратура. Охороняє місце події патрульна поліція.





Поліція просить громадян та водіїв бути вкрай обережними та оминати територію проведення спеціальної операції, задля безпеки триматися якнайдалі від епіцентру подій.





Надзвичайна ситуація в Полтаві У Полтаві чоловік погрожує підірвати себе і поліцейського гранатою Gepostet von Телеканал "Центральний" am Donnerstag, 23. Juli 2020





Додано:





За інформацією департаменту карного розшуку, злочинець взяв у заручники працівника карного розшуку, а потім обміняв його на поліцейського начальника Віталія Шияна.

Заручник, полковник поліції Віталій Шиян, який обміняв себе на іншого поліцейського



Затримання відбувалося біля приміщення адміністративного суду, там злочинець погрожував підірвати гранату РГД-5 та захопив у заручники працівника карного розшуку.





Під час перемовин з правоохоронцями він вимагав надати йому автомобіль та погодився обміняти заручника на начальника УКР ГУНП в Полтавській області полковника поліції Віталія Шияна, який був заступником начальника міського управління міліції у Кременчуці.





Після цього «угонщик» на наданому йому автомобілі разом з Віталієм Шияном поїхав у напрямку виїзду з міста. Спецоперація із затримання зловмисника триває.