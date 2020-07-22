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Кременчук, Воины света

У Кременчуці помер АТОвець

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 508 Коментарів: 1

Тяжка хвороба забрала життя Сергія вже на рідній землі

21 липня на 41-му році життя пішов у вічність кременчужанин, учасник антитерористичної операції, молодший сержант Рижий Сергій Юрійович. Про це повідомляють на сторінці АТО. Соціальний супровід. Кременчук.


- У період з 30 січня 2015 року до 15 червня 2015 року та 5 липня 2015 року до 14 вересня 2015 року безпосередньо брав участь в Антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей. Мав статус «Учасник бойових дій» з 2017 року. Тяжка хвороба забрала життя Сергія вже на рідній землі, - йдеться у повідомленні. 
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Автор: Альона Душенко
Теги: АТОшник умер

Коментарі: 1

904
Angel737:
Сьогодні, 11:42

Соболезнования родным и близким!

Вечная Память!!! 

Низкий Поклон Героям Украины!!!


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