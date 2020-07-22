У Кременчуці помер АТОвець

Тяжка хвороба забрала життя Сергія вже на рідній землі
21 липня на 41-му році життя пішов у вічність кременчужанин, учасник антитерористичної операції, молодший сержант Рижий Сергій Юрійович. Про це повідомляють на сторінці АТО. Соціальний супровід. Кременчук.
- У період з 30 січня 2015 року до 15 червня 2015 року та 5 липня 2015 року до 14 вересня 2015 року безпосередньо брав участь в Антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей. Мав статус «Учасник бойових дій» з 2017 року. Тяжка хвороба забрала життя Сергія вже на рідній землі, - йдеться у повідомленні.