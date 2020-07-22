У Кременчуці помер АТОвець

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 508 Коментарів: 1

Тяжка хвороба забрала життя Сергія вже на рідній землі

21 липня на 41-му році життя пішов у вічність кременчужанин, учасник антитерористичної операції, молодший сержант Рижий Сергій Юрійович. Про це повідомляють на сторінці АТО. Соціальний супровід. Кременчук.



