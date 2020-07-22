В Україні за добу виявили 856 нових випадків COVID-19, на Полтавщині - 11

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Один полтавець за добу помер

За минулу добу на Полтавщині зафіксували 11 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляють на сайті Полтавської ОДА. 6 людей захворіли у Полтаві, 4 на Гадяччині і 1 - на Карлівщині. Один полтавець помер.





Загалом одужали 315 жителів області, продовжують лікування 42 людини. Всього зареєстровано 14 летальних випадків. Від початку карантину в області зафіксували 371 випадок захворювання.





В Україні за добу зафіксовано 856 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, повідомляє МОЗ.





23 липня (станом на 9.00) в Україні 61 851 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 1551 летальний, 34 000 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 856 нових випадків. Загалом проведено 921 858 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 828 пацієнтів.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена: