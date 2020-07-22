Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 22.07.2020 12:00
Підтверджені:
Україна60995
Кременчук125
Хворі:
Україна26289
Кременчук5
Одужало:
Україна33172
Кременчук116
Померло:
Україна1534
Кременчук4
Кременчук, Полтавщина, Коронавірус / Карантин

В Україні за добу виявили 856 нових випадків COVID-19, на Полтавщині - 11

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 833

 

Один полтавець за добу помер

За минулу добу на Полтавщині зафіксували 11 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляють на сайті Полтавської ОДА. 6 людей захворіли у Полтаві, 4 на Гадяччині і 1 - на Карлівщині. Один полтавець помер.


Загалом одужали 315 жителів області, продовжують лікування 42 людини. Всього зареєстровано 14 летальних випадків. Від початку карантину в області зафіксували 371 випадок захворювання.


В Україні за добу зафіксовано 856 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, повідомляє МОЗ.


23 липня (станом на 9.00) в Україні 61 851 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 1551 летальний, 34 000 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 856 нових випадків. Загалом проведено 921 858 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 828 пацієнтів.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 2416 випадків;
  • Волинська область — 3401 випадок;
  • Дніпропетровська область — 1275 випадків;
  • Донецька область — 818 випадків;
  • Житомирська область — 1654 випадки;
  • Закарпатська область — 4641 випадок;
  • Запорізька область — 700 випадків;
  • Івано-Франківська область — 3765 випадків;
  • Кіровоградська область — 689 випадків;
  • м. Київ — 7278 випадків;
  • Київська область — 3391 випадок;
  • Львівська область — 8462 випадки;
  • Луганська область — 116 випадків;
  • Миколаївська область — 530 випадків;
  • Одеська область — 2691 випадок;
  • Полтавська область — 371 випадок;
  • Рівненська область — 5303 випадки;
  • Сумська область — 393 випадки;
  • Тернопільська область — 2548 випадків;
  • Харківська область — 3203 випадки;
  • Херсонська область — 218 випадків;
  • Хмельницька область — 1008 випадків;
  • Чернівецька область — 5443 випадки;
  • Черкаська область — 870 випадків;
  • Чернігівська область — 667 випадків.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: карантин коронавірус коронавирус заболеваемость статистика

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