В Україні за добу виявили 856 нових випадків COVID-19, на Полтавщині - 11

Один полтавець за добу помер
За минулу добу на Полтавщині зафіксували 11 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляють на сайті Полтавської ОДА. 6 людей захворіли у Полтаві, 4 на Гадяччині і 1 - на Карлівщині. Один полтавець помер.
Загалом одужали 315 жителів області, продовжують лікування 42 людини. Всього зареєстровано 14 летальних випадків. Від початку карантину в області зафіксували 371 випадок захворювання.
В Україні за добу зафіксовано 856 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, повідомляє МОЗ.
23 липня (станом на 9.00) в Україні 61 851 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 1551 летальний, 34 000 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 856 нових випадків. Загалом проведено 921 858 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 828 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 2416 випадків;
- Волинська область — 3401 випадок;
- Дніпропетровська область — 1275 випадків;
- Донецька область — 818 випадків;
- Житомирська область — 1654 випадки;
- Закарпатська область — 4641 випадок;
- Запорізька область — 700 випадків;
- Івано-Франківська область — 3765 випадків;
- Кіровоградська область — 689 випадків;
- м. Київ — 7278 випадків;
- Київська область — 3391 випадок;
- Львівська область — 8462 випадки;
- Луганська область — 116 випадків;
- Миколаївська область — 530 випадків;
- Одеська область — 2691 випадок;
- Полтавська область — 371 випадок;
- Рівненська область — 5303 випадки;
- Сумська область — 393 випадки;
- Тернопільська область — 2548 випадків;
- Харківська область — 3203 випадки;
- Херсонська область — 218 випадків;
- Хмельницька область — 1008 випадків;
- Чернівецька область — 5443 випадки;
- Черкаська область — 870 випадків;
- Чернігівська область — 667 випадків.