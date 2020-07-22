У Кременчуці поліція затримала молодиків з ножем та наркотиками

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Перший випадок стався на вулиці Небесної Сотні, інший – на вулиці Макаренка

22 липня поліція затримала двох молодиків з ножем та наркотиками. Про це інформує патрульна поліції Кременчука.





У цей день патрульні отримали повідомлення, що на вулиці Небесної Сотні себе агресивно поводить чоловік. Коли правоохоронці прибули на місце події, то виявили там підозрілого 29-річного громадянина. При собі він мав пакет із подрібненою наркотичною речовиною зеленого кольору. Особу затримали та передали слідчим.





Другий випадок стався на вулиці Макаренка, де у ході патрулювання інспектори помітили юнака біля покинутої недобудови. Його поведінка здалась патрульним знервованою та підозрілою. Відповідно до ст. 34 Закону України «Про Національну поліцію» правоохоронці провели поверхневу перевірку і знайшли у рюкзаку молодика ніж. Слідчо-оперативна група вилучила холодну зброю у присутності свідків.