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Вчора у Кременчуці поліція та СБУ провели обшуки у МСЕК

Сьогодні, 10:16 Переглядів: 1 055 Коментарів: 1

 

Що шукали поки невідомо (фото ілюстративне)

21 липня поліція та СБУ провели обшуки на терирторії лікарні «Придніпровська». Як повідомив «Телеграфу» директор лікарні Віктор Скачко, обшуки пройшли у МСЕК (експертиза тимчасової непрацездатності), які орендують приміщення.


- Обшуки пройшли не в лікарні, а у наших орендаторів - МСЕК. Правоохоронці з'явились під кінець робочого дня, коли в експертизі уже нікого не було, показали постанову суду, згідно якої, в рамках розслідування кримінальної справи, мають провести обшук. Оскільки орендатори так і не з'явились, хоча їм дзвонили і ми, і правоохоронці, ті виламали двері і провели обшук при понятих. Моїм працівникам довелось бути на роботі до пізньої ночі - не могли ж вони лишити це все без нагляду.


Що конкретно і у якій справі шукали правоохоронці поки невідомо.


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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: biz.censor.net.ua
Теги: лікарня больница Приднепровская обыск МСЕК

Коментарі: 1

3 389
Daniel Mroz:
Сьогодні, 10:41

МСЕК логово корупції


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