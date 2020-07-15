Вчора у Кременчуці поліція та СБУ провели обшуки у МСЕК

Сьогодні, 10:16 Переглядів: 1 055 Коментарів: 1

21 липня поліція та СБУ провели обшуки на терирторії лікарні «Придніпровська». Як повідомив «Телеграфу» директор лікарні Віктор Скачко, обшуки пройшли у МСЕК (експертиза тимчасової непрацездатності), які орендують приміщення.





- Обшуки пройшли не в лікарні, а у наших орендаторів - МСЕК. Правоохоронці з'явились під кінець робочого дня, коли в експертизі уже нікого не було, показали постанову суду, згідно якої, в рамках розслідування кримінальної справи, мають провести обшук. Оскільки орендатори так і не з'явились, хоча їм дзвонили і ми, і правоохоронці, ті виламали двері і провели обшук при понятих. Моїм працівникам довелось бути на роботі до пізньої ночі - не могли ж вони лишити це все без нагляду.





Що конкретно і у якій справі шукали правоохоронці поки невідомо.



