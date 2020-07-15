Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 15.07.2020 21:00
Підтверджені:
Україна55607
Кременчук124
Хворі:
Україна26049
Кременчук5
Одужало:
Україна28131
Кременчук115
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Україна1427
Кременчук4
Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

В Україні за добу виявили 829 нових випадків коронавірусу

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 325

 

За добу одужало 973 пацієнти

В Україні зафіксовано 829 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, повідомляє МОЗ.


22 липня (станом на 9.00) в Україні 60 995 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1534 летальні, 33 172 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 829 нових випадків. Загалом проведено 907 360 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 973 пацієнти.


У Кременчуці одна жінка одужала від COVID-19, а у іншої - діагностували хворобу



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 2364 випадки;
  • Волинська область — 3359 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1260 випадків;
  • Донецька область — 813 випадків;
  • Житомирська область — 1634 випадки;
  • Закарпатська область — 4578 випадків;
  • Запорізька область — 691 випадок;
  • Івано-Франківська область — 3689 випадків;
  • Кіровоградська область — 688 випадків;
  • м. Київ — 7166 випадків;
  • Київська область — 3359 випадків;
  • Львівська область — 8353 випадки;
  • Луганська область — 110 випадків;
  • Миколаївська область — 527 випадків;
  • Одеська область — 2660 випадків;
  • Полтавська область — 360 випадків;
  • Рівненська область — 5232 випадки;
  • Сумська область — 383 випадки;
  • Тернопільська область — 2508 випадків;
  • Харківська область — 3139 випадків;
  • Херсонська область — 217 випадків;
  • Хмельницька область — 994 випадки;
  • Чернівецька область — 5404 випадки;
  • Черкаська область — 853 випадки;
  • Чернігівська область — 654 випадки.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус коронавирус заболеваемость статистика

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