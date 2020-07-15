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Топ новина, Кременчук, Політика, Строительство нового моста в Кременчуге

Новий міст у Кременчуці знову піде на вибори: замовили чергове ТЕО

Сьогодні, 10:51 Переглядів: 556 Коментарів: 2

 

ТЕО замовив облавтодор за півтора мільйона  гривень. Мер Віталій Малецький каже: «Це наша спільна перемога»

Міст через Дніпро знову «будують» у Кременчуці, а не в Горішніх Плавнях: стартував черговий етап розробки передпроєктної документації. 17 липня Служба автомобільних доріг у Полтавській області Державного агентства автомобільних доріг України уклала договір на розробку ТЕО нового мосту з ТОВ «Інститут комплексного проектування об’єктів будівництва» (ТОВ «Інститут ПКОБ»). Звіт про закупівлю, договір та додатки до нього розміщені 20 липня у системі ProZorro.


Предмет закупівлі має дуже довгу назву: «Розроблення техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) будівництва автомобільної дороги загального користування державного значення Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя (через м. Кременчук) – Маріуполь на ділянці обходу м. Кременчук з мостовим переходом через р. Дніпро в м. Кременчук, Полтавська область».


ТЕО – це стадія передпроєктних робіт для такого роду об'єктів, тобто початкова стадія (після ТЕО замовляють робочий проєкт). Із довгої назви зрозуміло, що на даний час Служба автомобільних доріг (або по-народному облавтодор) розглядає варіант будівництва мосту у Кременчуці, а не поза його межами, як це було зовсім нещодавно. Нагадаємо, раніше Служба автомобільних доріг у Полтавській області замовила (знову ж таки за бюджетні кошти) ТЕО нового мосту «в обхід» Кременчука – у Горішніх Плавнях. Ціна ТЕО, яка фігурувала – 6,5 млн грн.


Депутати міськради знову боронитимуть проєкт нового мосту у Кременчуці, а не в Горішніх Плавнях

Про що розповів договір

  • Ціна ТЕО нового мосту – 1 млн 498,5 тис грн.
  • Фінансування проєкту – за рахунок спеціального фонду держбюджету.
  • Термін дії договору – до 31 грудня 2021 року, але не раніше, ніж до повного виконання.
  • Відповідно до календарного плану, розробка ТЕО розбита на два етапи – у 2020 та у 2021 році.
  • Відповідно до зведеного кошторису, передбачені топографо-геодезичні роботи, інженерно-геологічні вишукування, проєктні роботи.

Договір містить і такий пункт: «Якщо у процесі виконання роботи виявиться неминучість отримання негативного результату або недоцільність подальшого проведення роботи, Виконавець повинен припинити її та довести про це до відома Замовника у триденний строк після припинення роботи».


З нашої точки зору, це дуже примітний пункт, бо дозволяє здати назад – і припинити розробку ТЕО мосту у Кременчуці. І знову (ніби по спіралі) почати новий етап – у Горішніх Плавнях або деінде. Тобто досі немає жодних гарантій, що новий міст таки проходитиме через наше місто.


Проте міський голова Кременчука Віталій Малецький вже позиціонує черговий етап ТЕО мосту у Кременчуці як перемогу. «ТелеграфЪ» запитав міського голову Кременчука про цю угоду під час пресконференції щодо ремонту стиків на старому мосту, яку проводила Південна залізниця.


- Пане мер, є запитання. Служба автодоріг оголосила тендер на ТЕО нового мосту, тепер уже у Кременчуці. Що ви знаєте про цей тендер? Який це варіант мосту? Чи це той міст, який просувала міська влада, чи вже не той?


- Це наша спільна перемога! – впевнено заявив мер. – До цього хотіли будувати міст де? За Кременчуком. Тепер уже оголошують тендер на будівництво у Кременчуці.


- Тендер на проєктну документацію, на ТЕО, поки що це не саме будівництво, - зауважили ми.


- Так, тендер на ТЕО, техніко-економічне обгрунтування, тому що їм треба представити у Кабмін. У них є одне ТЕО – те, що вони зробили за містом і зараз вони зроблять у Кременчуці. Це наша перша перемога. Далі наша перемога – проєкт, далі – будівництво. Я думаю, ми це з вами зможемо.


- Чи означає це, що той проєкт, який розроблявся раніше, взагалі десь під сукном?


- Це питання до компетентних органів, щоб вони вивчили питання про доцільність використання бюджетних коштів на розробку ТЕО поза межами Кременчука.


- Що з тим ТЕО, яке вже було розроблено (у Кременчуці)? Чи будуть його використовувати (ще при Януковичі виділялися гроші на це ТЕО).


- Це про ТЕО, яке було у Кременчуці? Воно є елементом проєктної документації. А його основі працюють, наскільки я знаю, ті фахівці, які зараз будуть робити ТЕО. Вони взяли електронні версії документів та їх використовують. Усі ці документи є актуальними. У них є певна специфіка, яка змінилась: змінилось навантаження, кількість транспорту, яка проходить. Вони ставили тут машини – і рахували з ранку до ночі, скільки транспорту проходить через міст… Дещо ТЕО змінюється, тому що за 10 років пройшло дуже багато часу, - такі відповіді Віталія Малецького.


Міст «будують» вже 31 рік – і кожного разу перед виборами


Варто внести невелике уточнення: останню версію ТЕО нового мосту мерія Кременчука замовляла в 2012  році після візиту до міста Віктора Януковича – експрездент-втікач під час своєї каденції дуже перейнявся темою мосту у Кременчуці. Місту навіть передбачили 35 млн грн на проєктування. Але далі ТЕО справа так і не зрушила – і його в подальшому з успіхом поклали під сукно разом з витраченими мільйонами (щоправда, всі 35 так і не дійшли в бюджет). Залишилася гарна картинка з тих пір – це ескізний проєкт.


«ТелеграфЪ» давно відслідковує тему мостобудівної активності і зібрав цілий архів матеріалів.  «Як у Кременчуці 23 роки «будують» міст» - така публікація вийшла у липні 2012 році. Минуло ще 8 років. Розклад той самий – знову міст «будують», і знову на папері – без гарантій втілення грандіозного проєкту в життя. Можна трохи змінити цифри у заголовку – 31 рік.


Як у Кременчуці 23 роки «будують» міст


Але мер Віталій Малецький впевнено звітує про «першу перемогу». Слово «перемога» він повторив тричі. За нашою версією, ця коротка промова була репетицією перед місцевими виборами, які відбудуться у жовтні. І тема будівництва нового мосту у Кременчуці знову експлуатуватиметься: як перемога мера та його команди разом за підтримки президента Зеленського (у мерії вже заявляли, що він підтримав будівництво нового мосту у Кременчуці).


А потім, імовірно, знову все мине чи перейде у латентну стадію – як це було у попередні роки, коли гроші на сам міст з Держбюджету так і не виділяли, а ТЕО ховали під сукно – до чергового коригування.


До речі, перше ТЕО нового мосту замовляли ще в 1989 році – за 180 тисяч карбованців (тоді були такі гроші в Україні). З тих пір тема мосту експлуатується політиками різного штибу під час виборів: її просували й мери Микола Глухов, Олег Бабаєв; Малецький – не виняток.

СЮЖЕТ:

Сюжет: Строительство нового моста в Кременчуге

1
Автор: Татьяна Донченко
Теги: міст Кременчук новий міст проєктування

Коментарі: 2

1 322
shtai:
Сьогодні, 11:10

Как неожиданно. Кто бы мог подумать...


4 0
959
стабільний пкращувач:
Сьогодні, 11:25

а где комментарии малецкоботов? Рибята, хватит в носу ковыряться, расскажите народу какой мер стратег и госп*дар (Аз.)



и почему в тексте ни одного слова о народном дипутате шаповалове, ведь несомненно в этом прогрессе его заслуга, сколько песка было продано сил потрачено на выбивание ТЕО.. А если мы выберем его на следующий срок дипутатом, то и до начала строительства недалеко. Только малекцкий, только шаповалов!


3 1

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