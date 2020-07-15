Новий міст у Кременчуці знову піде на вибори: замовили чергове ТЕО

Сьогодні, 10:51 Переглядів: 556 Коментарів: 2

Міст через Дніпро знову «будують» у Кременчуці, а не в Горішніх Плавнях: стартував черговий етап розробки передпроєктної документації. 17 липня Служба автомобільних доріг у Полтавській області Державного агентства автомобільних доріг України уклала договір на розробку ТЕО нового мосту з ТОВ «Інститут комплексного проектування об’єктів будівництва» (ТОВ «Інститут ПКОБ»). Звіт про закупівлю, договір та додатки до нього розміщені 20 липня у системі ProZorro.





Предмет закупівлі має дуже довгу назву: «Розроблення техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) будівництва автомобільної дороги загального користування державного значення Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя (через м. Кременчук) – Маріуполь на ділянці обходу м. Кременчук з мостовим переходом через р. Дніпро в м. Кременчук, Полтавська область».





ТЕО – це стадія передпроєктних робіт для такого роду об'єктів, тобто початкова стадія (після ТЕО замовляють робочий проєкт). Із довгої назви зрозуміло, що на даний час Служба автомобільних доріг (або по-народному облавтодор) розглядає варіант будівництва мосту у Кременчуці, а не поза його межами, як це було зовсім нещодавно. Нагадаємо, раніше Служба автомобільних доріг у Полтавській області замовила (знову ж таки за бюджетні кошти) ТЕО нового мосту «в обхід» Кременчука – у Горішніх Плавнях. Ціна ТЕО, яка фігурувала – 6,5 млн грн.





Про що розповів договір

Ціна ТЕО нового мосту – 1 млн 498,5 тис грн.

Фінансування проєкту – за рахунок спеціального фонду держбюджету.

Термін дії договору – до 31 грудня 2021 року, але не раніше, ніж до повного виконання.

Відповідно до календарного плану, розробка ТЕО розбита на два етапи – у 2020 та у 2021 році.

Відповідно до зведеного кошторису, передбачені топографо-геодезичні роботи, інженерно-геологічні вишукування, проєктні роботи.

Договір містить і такий пункт: «Якщо у процесі виконання роботи виявиться неминучість отримання негативного результату або недоцільність подальшого проведення роботи, Виконавець повинен припинити її та довести про це до відома Замовника у триденний строк після припинення роботи».





З нашої точки зору, це дуже примітний пункт, бо дозволяє здати назад – і припинити розробку ТЕО мосту у Кременчуці. І знову (ніби по спіралі) почати новий етап – у Горішніх Плавнях або деінде. Тобто досі немає жодних гарантій, що новий міст таки проходитиме через наше місто.





Проте міський голова Кременчука Віталій Малецький вже позиціонує черговий етап ТЕО мосту у Кременчуці як перемогу. «ТелеграфЪ» запитав міського голову Кременчука про цю угоду під час пресконференції щодо ремонту стиків на старому мосту, яку проводила Південна залізниця.





- Пане мер, є запитання. Служба автодоріг оголосила тендер на ТЕО нового мосту, тепер уже у Кременчуці. Що ви знаєте про цей тендер? Який це варіант мосту? Чи це той міст, який просувала міська влада, чи вже не той?

- Це наша спільна перемога! – впевнено заявив мер. – До цього хотіли будувати міст де? За Кременчуком. Тепер уже оголошують тендер на будівництво у Кременчуці.

- Тендер на проєктну документацію, на ТЕО, поки що це не саме будівництво, - зауважили ми.

- Так, тендер на ТЕО, техніко-економічне обгрунтування, тому що їм треба представити у Кабмін. У них є одне ТЕО – те, що вони зробили за містом і зараз вони зроблять у Кременчуці. Це наша перша перемога. Далі наша перемога – проєкт, далі – будівництво. Я думаю, ми це з вами зможемо.

- Чи означає це, що той проєкт, який розроблявся раніше, взагалі десь під сукном?

- Це питання до компетентних органів, щоб вони вивчили питання про доцільність використання бюджетних коштів на розробку ТЕО поза межами Кременчука.

- Що з тим ТЕО, яке вже було розроблено (у Кременчуці)? Чи будуть його використовувати (ще при Януковичі виділялися гроші на це ТЕО).

- Це про ТЕО, яке було у Кременчуці? Воно є елементом проєктної документації. А його основі працюють, наскільки я знаю, ті фахівці, які зараз будуть робити ТЕО. Вони взяли електронні версії документів та їх використовують. Усі ці документи є актуальними. У них є певна специфіка, яка змінилась: змінилось навантаження, кількість транспорту, яка проходить. Вони ставили тут машини – і рахували з ранку до ночі, скільки транспорту проходить через міст… Дещо ТЕО змінюється, тому що за 10 років пройшло дуже багато часу, - такі відповіді Віталія Малецького.





Міст «будують» вже 31 рік – і кожного разу перед виборами





Варто внести невелике уточнення: останню версію ТЕО нового мосту мерія Кременчука замовляла в 2012 році після візиту до міста Віктора Януковича – експрездент-втікач під час своєї каденції дуже перейнявся темою мосту у Кременчуці. Місту навіть передбачили 35 млн грн на проєктування. Але далі ТЕО справа так і не зрушила – і його в подальшому з успіхом поклали під сукно разом з витраченими мільйонами (щоправда, всі 35 так і не дійшли в бюджет). Залишилася гарна картинка з тих пір – це ескізний проєкт.





«ТелеграфЪ» давно відслідковує тему мостобудівної активності і зібрав цілий архів матеріалів. «Як у Кременчуці 23 роки «будують» міст» - така публікація вийшла у липні 2012 році. Минуло ще 8 років. Розклад той самий – знову міст «будують», і знову на папері – без гарантій втілення грандіозного проєкту в життя. Можна трохи змінити цифри у заголовку – 31 рік.









Але мер Віталій Малецький впевнено звітує про «першу перемогу». Слово «перемога» він повторив тричі. За нашою версією, ця коротка промова була репетицією перед місцевими виборами, які відбудуться у жовтні. І тема будівництва нового мосту у Кременчуці знову експлуатуватиметься: як перемога мера та його команди разом за підтримки президента Зеленського (у мерії вже заявляли, що він підтримав будівництво нового мосту у Кременчуці).





А потім, імовірно, знову все мине чи перейде у латентну стадію – як це було у попередні роки, коли гроші на сам міст з Держбюджету так і не виділяли, а ТЕО ховали під сукно – до чергового коригування.





До речі, перше ТЕО нового мосту замовляли ще в 1989 році – за 180 тисяч карбованців (тоді були такі гроші в Україні). З тих пір тема мосту експлуатується політиками різного штибу під час виборів: її просували й мери Микола Глухов, Олег Бабаєв; Малецький – не виняток.