Депутати міськради знову боронитимуть проєкт нового мосту у Кременчуці, а не в Горішніх Плавнях

Сегодня, 11:01 Просмотров: 735 Комментариев: 1

На позачерговій сесії міськради розглянуть звернення до облради та ОДА

Депутати Кременчуцької міськради на позачерговій сесії, що відбудеться 23 січня, знову боронитимуть проєкт нового мосту у Кременчуці. Підготовлене звернення до депутатів Полтавської облради та до Полтавської ОДА щодо внесення змін до Схеми планування території Полтавської області.









У зверненні йдеться про те, що Полтавська ОДА ініціює внесення змін до Схеми планування території Полтавської області. І вони передбачають ще один міст через Дніпро поблизу Горішніх Плавнів та десятки кілометрів під’їзних доріг до нього як на лівому, так і на правому берегах Дніпра.





Натомість будівництво мосту у Кременчуці відповідає чинній схемі, про це йдеться у зверненні і це підкреслив міський голова Віталій Малецький під час засідання президії голів фракцій та депутатських комісій 21 січня.





«На проєкт будівництва нового мосту в Кременчуці витрачено десятки мільйонів коштів з державного бюджету. Місце його розташування підбиралося дуже ретельно з урахуванням зручних транспортних розв’язок, воно відповідає затвердженій Схемі планування території Полтавської області», - йдеться у проєкті звернення.





У ньому наголошується, що мостовий перехід перебуває «у критичному стані і потребує негайного капітального ремонту». Натомість власник мосту - ПАТ «Укрзалізниця» це питання не вирішує.





Віталій Малецький зазначає, що проєкт нового мосту у Кременчуці передбачає об’їзні шляхи траси М22 (яка проходить через міст): через Соснівку, через Третій Занасип і далі прямо на міст, а потім – на об’їзну дорогу на вул. Набережна Лейтенанта Дніпрова. Тобто через місто, за такою схемою, фури не рухатимуться, проте Набережна Лейтенанта Дніпрова потребуватиме розширення.





- Тобто М 22 ми відведемо за місто, - каже про плани міський голова.





За такої схеми транзитний транспорт йтиме, в основному, в об’їзд, що дозволить розвантажити місто. Зараз, яка каже мер, посилаючись на підрахунки, зроблені спільно з «Укрзалізницею», через Кременчук на Крюківський міст за добу проходить близько 1000 транзитних фур і, в основному, це фури з зерном, які йдуть на порти.





Натомість, як йдеться у проєкті звернення, будівництво мосту біля Горішніх Плавнів не вирішить транспортну проблему Кременчука.









Під час засідання Президії мер наголосив, що депутати Полтавської облради двічі не підтримали внесення змін до Схемі планування території Полтавської області у питанні зміни місця будівництва мосту.