Кременчуг, Строительство нового моста в Кременчуге

Депутати міськради знову боронитимуть проєкт нового мосту у Кременчуці, а не в Горішніх Плавнях

Сегодня, 11:01 Просмотров: 735 Комментариев: 1

 

На позачерговій сесії міськради розглянуть звернення до облради та ОДА

Депутати Кременчуцької міськради на позачерговій сесії, що відбудеться 23 січня, знову боронитимуть проєкт нового мосту у Кременчуці. Підготовлене звернення до депутатів Полтавської облради та до Полтавської ОДА щодо внесення змін до Схеми планування території Полтавської області.


Два мости через Дніпро пропонують занести до плану Полтавщини


У зверненні йдеться про те, що Полтавська ОДА ініціює внесення змін до Схеми планування території Полтавської області. І вони передбачають ще один міст через Дніпро поблизу Горішніх Плавнів та десятки кілометрів під’їзних доріг до нього як на лівому, так і на правому берегах Дніпра.


Натомість будівництво мосту у Кременчуці відповідає чинній схемі, про це йдеться у зверненні і це підкреслив міський голова Віталій Малецький під час засідання президії голів фракцій та депутатських комісій 21 січня.


«На проєкт будівництва нового мосту в Кременчуці витрачено десятки мільйонів коштів з державного бюджету. Місце його розташування підбиралося дуже ретельно з урахуванням зручних транспортних розв’язок, воно відповідає затвердженій Схемі планування території Полтавської області», - йдеться у проєкті звернення.


У ньому наголошується, що мостовий перехід перебуває «у критичному стані і потребує негайного капітального ремонту». Натомість власник мосту - ПАТ «Укрзалізниця» це питання не вирішує.


Віталій Малецький зазначає, що проєкт нового мосту у Кременчуці передбачає об’їзні шляхи траси М22 (яка проходить через міст): через Соснівку, через Третій Занасип і далі прямо на міст, а потім – на об’їзну дорогу на вул. Набережна Лейтенанта Дніпрова. Тобто через місто, за такою схемою, фури не рухатимуться, проте Набережна Лейтенанта Дніпрова потребуватиме розширення.


- Тобто М 22 ми відведемо за місто, - каже про плани міський голова.


За такої схеми транзитний транспорт йтиме, в основному, в об’їзд, що дозволить розвантажити місто. Зараз, яка каже мер, посилаючись на підрахунки, зроблені спільно з «Укрзалізницею», через Кременчук на Крюківський міст за добу проходить близько 1000 транзитних фур і, в основному, це фури з зерном, які йдуть на порти.


Натомість, як йдеться у проєкті звернення, будівництво мосту біля Горішніх Плавнів не вирішить транспортну проблему Кременчука.


Почему нового моста в Кременчуге не будет


Під час засідання Президії мер наголосив, що депутати Полтавської облради двічі не підтримали внесення змін до Схемі планування території Полтавської області у питанні зміни місця будівництва мосту.

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Сюжет:

Строительство нового моста в Кременчуге 

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: міст Крюківський міст будівництво

Комментарии: 1

59
Kremen.Club:
Сегодня, 14:30

Жители Наб.Днепрова, 3-го Занасыпа и Сосновки просто в захвате от перспективы иметь у себя под окнами 4 полосы автотрассы.

-1
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