Кременчуг, Образование, Украина, Мир

Обмежений термін: відтепер директори шкіл займатимуть посаду максимум 12 років

Сегодня, 11:33 Просмотров: 693 Комментариев: 4

 

З очільниками шкіл укладатимуть трудові угоди на 6 років, а з тими з них, хто отримує пенсію, – на 1 рік

Директори шкіл Кременчука (як і шкіл у населених пунктах по всій Україні) працюють на своїх посадах десятки років. Але після ухвалення Закону «Про повну загальну середню освіту» усе зміниться: директор зможе займати свою посаду не більше 12 років в одному навчальному закладі (тобто протягом двох термінів підряд по 6 років).


Так, до 1 липня 2020 року очільники шкіл, які працюють з безстроковими трудовими угодами, перейдуть на договори терміном на 6 років, а директори, які отримують пенсію за віком, – на 1 рік.


Що стосується конкурсного відбору на цю посаду, закон передбачає, що вибір кандидата на посаду керівника школи буде здійснювати незалежна комісія кількістю від 6 до 15 осіб, яка консультуватиметься з колективом навчального закладу та батьками учнів. Кандидати ж повинні будуть представити стратегічний план розвитку школи, яку хочуть очолити.


Також обов'язковою умовою буде відеотрансляція та відеофіксація конкурсу.

2
Автор: Катерина Турубара Источник фото: mon.gov.ua
Теги: директор школы конкурс должность школы закон

Комментарии: 4

501
Fox:
Сегодня, 11:47

Знаем мы эти "незалежни комиссии", и как получают должности. Но хоть срок пребывания у "кормушки" немного уменьшится. Не по 25 лет будут керувать некоторые...


+4
12
PIvas:
Сегодня, 14:25

Цитата з діючого Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти

"Для проведення конкурсу засновник затверджує персональний склад
конкурсної комісії з рівною кількістю представників кожної із сторін,
визначених Законом України «Про загальну середню освіту».
Механізм формування конкурсної комісії визначається у положенні про
конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти."

І як цей пункт виконує наш Департамент освіти??


0
1 151
inattentive:
Сегодня, 14:47

Палка в двух концах. А если ,например, действительно хороший директор ,"выбивал" всё для своей школы , лелеял так сказать ...а тут бац и нате Вам . Предлагаю так же поступать с "клерками" в департаменте образования (я не про министров они и так "текучие" и зависят от смены основной власти.) 


0
2 957
Daniel Mroz:
Сегодня, 15:42

В одній школі, а в іншу  переходити можна необмежену кількість разів

 


0
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