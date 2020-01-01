Обмежений термін: відтепер директори шкіл займатимуть посаду максимум 12 років

Сегодня, 11:33 Просмотров: 693 Комментариев: 4

З очільниками шкіл укладатимуть трудові угоди на 6 років, а з тими з них, хто отримує пенсію, – на 1 рік

Директори шкіл Кременчука (як і шкіл у населених пунктах по всій Україні) працюють на своїх посадах десятки років. Але після ухвалення Закону «Про повну загальну середню освіту» усе зміниться: директор зможе займати свою посаду не більше 12 років в одному навчальному закладі (тобто протягом двох термінів підряд по 6 років).





Так, до 1 липня 2020 року очільники шкіл, які працюють з безстроковими трудовими угодами, перейдуть на договори терміном на 6 років, а директори, які отримують пенсію за віком, – на 1 рік.





Що стосується конкурсного відбору на цю посаду, закон передбачає, що вибір кандидата на посаду керівника школи буде здійснювати незалежна комісія кількістю від 6 до 15 осіб, яка консультуватиметься з колективом навчального закладу та батьками учнів. Кандидати ж повинні будуть представити стратегічний план розвитку школи, яку хочуть очолити.





Також обов'язковою умовою буде відеотрансляція та відеофіксація конкурсу.