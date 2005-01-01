Кременчуг, Украина, Мир, Путешествия

Кременчужани можуть поїхати до Чехії значно дешевше, якщо встигнуть купити квитки

Сегодня, 12:02 Просмотров: 911

На «Укрзалізниці» акція

«Укрзалізниці» вигадала, як заохотити пасажирів подорожувати до Європи — пропонує квитки із суттєвими знижками. Зокрема, в напрямку Україна—Чехія. Запровадити новацію планується з 3 лютого.


Угодою встановлюється вартість проїзду в міжнародному сполученні в напрямку Україна — Чехія — Україна за «Дисконтною програмою УЗ-ЧД/First Minute Europe» на три місця для АТ «Укрзалізниця» в обох напрямках та три квитки для АТ «Чеські залізниці» в обох напрямках.


Тобто знижка поширюється на перші три квитки в обох напрямках.


Вартість проїзду становитиме:

  • Київ — Прага — €62 на заміну діючих €97,2;
  • Львів — Прага — €48 на заміну діючих €80,2.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Чехия Укрзалізниця поезд билеты
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