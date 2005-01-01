Винесли вирок кременчужанину, який на Раківці напав з ножем на нацгвардійця

Сегодня, 12:31 Просмотров: 637

Один рік позбавлення волі отримав чоловік. Від відбуття покарання обвинуваченого звільнять, якщо протягом року він знову не втрапить в кримінал

16 січня цього року Крюківський районний суд Кременчука виніс вирок чоловіку, який наприкінці жовтня 2019 року порізав ножем нацгвардійця. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.





Злочин стався 30 жовтня минулого року близько 19.30. Обвинувачений був нетверезий та перебував на зупинці громадського транспорту «Розвилка» на вулиці Республіканській. Чоловік наніс нацгвардійцю на службі один удар ножем в ліве передпліччя. Потерпілий отримав різану рану нижньої третини лівого передпліччя.





Обвинувачений у скоєному щиро розкаявся, попросив вибачення. Потерпілий в судовому засіданні відмовився від давання показань, вище викладені обставини підтвердив. Стосовно призначення покарання згодився з прокурором та поклався на розсуд суду.





Обставинами, які пом'якшують покарання, суд визнав щире каяття і повне відшкодування завданої шкоди.





Суд визнав чоловіка винним за порушення ч.2 ст.345 Кримінального кодексу України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та призначив покарання у виді 1 року позбавлення волі.





Чоловіка звільнили від відбуття призначеного покарання з випробуванням, якщо він протягом одного року не вчинить нового злочину та виконає покладені на нього судом обов'язки.