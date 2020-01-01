Без Жана Беленюка, але плюс 2 спортсмени: хто зі спортсменів Кременчука отримуватиме стипендію

42 провідних та перспективних спортсмени Кременчука отримуватимуть стипендії Кременчуцької міської ради. Це на два спортсмени більше ніж минулоріч. На 2020 рік на стипендії передбачена сума у розмірі 1 128 405 грн, це на 54 405 грн більше ніж минулого року. Проте в проєкті бюджеті на цей рік була зазначена сума - 1 218 900 грн (а це на 90 495 грн більше ніж сума, яку розподілили між 42 спортсменами).
З лютого до грудень 2020 року планується виплата щомісячної стипендії 42 провідним та перспективним спортсменам міста, а саме:
Розміри виплат стипендій встановлені з урахуванням показаного спортивного результату у офіційних Всеукраїнських та міжнародних змаганнях (ранг змагань) у відповідній віковій категорії (юнаки, юніори, молодь, дорослі) та з урахуванням запланованих спортивних результатів на змаганнях 2020 року. До списку стипендіатів внесено спортсменів, які:
Як і минулого року Кременчук з міського бюджету за рахунок стипендії провідним спортсменам - допомагає олімпійському чемпіону Володимиру Кисельову у боротьбі з раком.
Олімпійські надії Кременчука: Віктор Вихрист, Ольга Ляхова, Єлизавета Каланіна та Ленур Теміром - щомісяця отримуватимуть по 6000 грн.
Цікаво, що у списку провідних спортсменів зник нардеп, борець греко-римського стилю Жан Беленюк. Як повідомили «Телеграфу», що попри відсутність у списку стипендіатів Жан Беленюк продовжує представляти Полтавську область на всеукраїнських змаганнях.
|
№ з/п
|
Прізвище, ім’я, по-батькові
|
Вид спорту
|
Сума щомісячної виплати (грн.)
|
1
|
Андреєв В’ячеслав Володимирович
|
кікбоксинг
|
1800
|
2
|
Агеєв Андрій Андрійович
|
бокс
|
1800
|
3
|
Анісімова
Ірина Костянтинівна
|
плавання
(інваспорт)
|
1800
|
4
|
Андрійченко Ангеліна Андріївна
|
бокс
|
2046
|
5
|
Антропов Данило Олександрович
|
веслування на байдарках і каное
|
2046
|
6
|
Басанець Маріанна Валеріївна
|
бокс
|
2046
|
7
|
Білоус
Іван Васильович
|
веслування на байдарках і каное
|
2046
|
8
|
Вихрист
Віктор Вікторович
|
бокс
|
6000
|
9
|
Варивода
Олег Вадимович
|
веслування на байдарках і каное
|
1800
|
10
|
Гончаренко
Сергій Михайлович
|
легка атлетика
|
2046
|
11
|
Гриньова Оксана Сергіївна
|
тхеквондо ВТФ
|
2046
|
12
|
Говорун
Богдан Миколайович
|
велосипедний спорт
|
2046
|
13
|
Говорун
Микола Миколайович
|
велосипедний спорт
|
2046
|
14
|
Грінченко
Ігнат Романович
|
кікбоксинг
|
1800
|
15
|
Іваніна
Владислав Юрійович
|
греко-римська боротьба
|
2046
|
16
|
Кузик
Тарас Романович
|
веслування на байдарках і каное
|
2046
|
17
|
Каланіна
Єлизавета Вікторівна
|
дзюдо
|
6000
|
18
|
Кареліна
Дар’я Василівна
|
тхеквондо ВТФ
|
2046
|
19
|
Коренівська
Ірина Віталіївна
|
легка атлетика
(інваспорт)
|
1800
|
20
|
Кисельов
Володимир Вікторович
|
легка атлетика
|
3000
|
21
|
Коваль
Світлана Станіславівна
|
городковий спорт
|
2046
|
22
|
Ковальчук
Анастасія Олександрівна
|
більярдний спорт
|
2046
|
23
|
Козловець
Ростислав Олександрович
|
таеквон-до ІТФ
|
1800
|
24
|
Лизун
Олександр Володимирович
|
тхеквондо ВТФ
|
3000
|
25
|
Лю
Максим Володимирович
|
греко-римська боротьба
|
3000
|
26
|
Ляхова
Ольга Олександрівна
|
легка атлетика
|
6000
|
27
|
Леуцький
Олег Миколайович
|
парашутний спорт
|
2046
|
28
|
Мусихіна
Поліна Костянтинівна
|
дзюдо
|
1800
|
29
|
Михайленко
Данило Максимович
|
кікбоксинг
|
1800
|
30
|
Марандян
Каро Нарович
|
дзюдо
|
3000
|
31
|
Новохацька
Дар’я Сергіївна
|
легка атлетика
(інваспорт)
|
1800
|
32
|
Теміров
Ленур Серверович
|
греко-римська боротьба
|
6000
|
33
|
Федорчук
Максим Олександрович
|
велосипедний спорт
|
2046
|
34
|
Фролова
Богдана Андріївна
|
легка атлетика
(інваспорт)
|
1800
|
35
|
Хилимендик
Софія Володимирівна
|
плавання
(інваспорт)
|
1800
|
36
|
Хамула
Наталія-Вікторія Юріївна
|
легка атлетика
|
2046
|
37
|
Цвелих
Катерина Олександрівна
|
дзюдо
|
1800
|
38
|
Шевченко Ерік Романович
|
греко-римська боротьба
|
3000
|
39
|
Шимків
Олександр Олександрович
|
кікбоксинг
|
1800
|
40
|
Шульга
Дар’я Олександрівна
|
веслування на човнах «Дракон»
|
1800
|
41
|
Яровий Олександр Миколайович
|
легка атлетика
(інваспорт)
|
1800
|
42
|
Ялисоветська Ярослава Ігорівна
|
легка атлетика
|
2046