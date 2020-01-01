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Без Жана Беленюка, але плюс 2 спортсмени: хто зі спортсменів Кременчука отримуватиме стипендію

Сегодня, 13:03 Просмотров: 330

 

Провідні та перспективні спортсмени Кременчука отримуватимуть стипендії Кременчуцької міської ради

42 провідних та перспективних спортсмени Кременчука отримуватимуть стипендії Кременчуцької міської ради. Це на два спортсмени більше ніж минулоріч. На 2020 рік на стипендії передбачена сума у розмірі 1 128 405 грн, це на 54 405 грн більше ніж минулого року. Проте в проєкті бюджеті на цей рік була зазначена сума - 1 218 900 грн (а це на 90 495 грн більше ніж сума, яку розподілили між 42 спортсменами). 


З лютого до грудень 2020 року планується виплата щомісячної стипендії 42 провідним та перспективним спортсменам міста, а саме:

  • 4 стипендії - по 6 000 грн;
  • 5 стипендій - по 3 000 грн;
  • 17 стипендій - по 2 046 грн (минулого року сума була - 1565 грн);
  • 16 стипендій - по 1 800 грн (минулого року сума була - 1355 грн)

Розміри виплат стипендій встановлені з урахуванням показаного спортивного результату у офіційних Всеукраїнських та міжнародних змаганнях (ранг змагань) у відповідній віковій категорії (юнаки, юніори, молодь, дорослі) та з урахуванням запланованих спортивних результатів на змаганнях 2020 року. До списку стипендіатів внесено спортсменів, які:

  • змагаючись на офіційних Всеукраїнських та міжнародних змаганнях, представляли м. Кременчук Полтавської області;
  • здобули призові місця (1,2,3) у офіційних Всеукраїнських та міжнародних змаганнях 2019 року у вікових групах (юнаки, юніори, молодь, дорослі);
  • представляли установи, заклади та організації сфери фізичної культури і спорту м. Кременчука Полтавської області (спортивні клуби, дитячо-юнацькі спортивні школи, центри та клуби фізичної культури і спорту інвалідів, спортивні федерації) та їх «залікові очки» і результати заліковані безпосередньо місту Кременчуку Полтавської області;
  • включені до складу національних збірних команд України (основний, кандидати, резерв) з різних вікових груп, який затверджений Державним агентством спорту України (Міністерство культури, молоді та спорту України) на 2020 рік.

Як і минулого року Кременчук з міського бюджету за рахунок стипендії провідним спортсменам - допомагає олімпійському чемпіону Володимиру Кисельову у боротьбі з раком. 


Олімпійський чемпіон з Кременчука Володимир Кисельов отримуватиме стипендію


Олімпійські надії Кременчука: Віктор Вихрист, Ольга Ляхова, Єлизавета Каланіна та Ленур Теміром - щомісяця отримуватимуть по 6000 грн. 


Цікаво, що у списку провідних спортсменів зник нардеп, борець греко-римського стилю Жан Беленюк. Як повідомили «Телеграфу», що попри відсутність у списку стипендіатів Жан Беленюк продовжує представляти Полтавську область на всеукраїнських змаганнях. 


Список спортсменів-стипендіатів Кременчуцької міської ради Полтавської області на 2020 рік

з/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Вид спорту

Сума щомісячної виплати (грн.)

1

Андреєв В’ячеслав Володимирович

кікбоксинг

1800

2

Агеєв Андрій Андрійович

бокс

1800

3

Анісімова

Ірина Костянтинівна

плавання

(інваспорт)

1800

4

Андрійченко Ангеліна Андріївна

бокс

2046

5

Антропов Данило Олександрович

веслування на байдарках і каное

2046

6

Басанець Маріанна Валеріївна

бокс

2046

7

Білоус 

Іван Васильович

веслування на байдарках і каное

2046

8

Вихрист

Віктор Вікторович

бокс

6000

9

Варивода

Олег Вадимович

веслування на байдарках і каное

1800

10

Гончаренко

Сергій Михайлович

легка атлетика

2046

11

Гриньова Оксана Сергіївна

тхеквондо ВТФ

2046

12

Говорун

Богдан Миколайович

велосипедний спорт

2046

13

Говорун

Микола Миколайович

велосипедний спорт

2046

14

Грінченко

Ігнат Романович

кікбоксинг

1800

15

Іваніна

Владислав Юрійович

греко-римська боротьба

2046

16

Кузик

Тарас Романович

веслування на байдарках і каное

2046

17

Каланіна

Єлизавета Вікторівна

дзюдо

6000

18

Кареліна

Дар’я Василівна

тхеквондо ВТФ

2046

19

Коренівська

Ірина Віталіївна

легка атлетика

(інваспорт)

1800

20

Кисельов

Володимир Вікторович

легка атлетика

3000

21

Коваль

Світлана Станіславівна

городковий спорт

2046

22

Ковальчук

Анастасія Олександрівна

більярдний спорт

2046

23

Козловець

Ростислав Олександрович

таеквон-до ІТФ

1800

24

Лизун

Олександр Володимирович

тхеквондо ВТФ

3000

25

Лю

Максим Володимирович

греко-римська боротьба

3000

26

Ляхова

Ольга Олександрівна

легка атлетика

6000

27

Леуцький

Олег Миколайович

парашутний спорт

2046

28

Мусихіна

Поліна Костянтинівна

дзюдо

1800

29

Михайленко

Данило Максимович

кікбоксинг

1800

30

Марандян

Каро Нарович

дзюдо

3000

31

Новохацька

Даря Сергіївна

легка атлетика

(інваспорт)

1800

32

Теміров

Ленур Серверович

греко-римська боротьба

6000

33

Федорчук

Максим Олександрович

велосипедний спорт

2046

34

Фролова

Богдана Андріївна

легка атлетика

(інваспорт)

1800

35

Хилимендик

Софія Володимирівна

плавання

(інваспорт)

1800

36

Хамула

Наталія-Вікторія Юріївна

легка атлетика

2046

37

Цвелих

Катерина Олександрівна

дзюдо

1800

38

Шевченко Ерік Романович

греко-римська боротьба

3000

39

Шимків

Олександр Олександрович

кікбоксинг

1800

40

Шульга

Даря Олександрівна

веслування на човнах «Дракон»

1800

41

Яровий Олександр Миколайович

легка атлетика

(інваспорт)

1800

42

Ялисоветська Ярослава Ігорівна

легка атлетика

2046
1
Автор: Альона Душенко
Теги: стипендії стипендия горсовета спорт
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