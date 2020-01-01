Без Жана Беленюка, але плюс 2 спортсмени: хто зі спортсменів Кременчука отримуватиме стипендію

Сегодня, 13:03 Просмотров: 330

42 провідних та перспективних спортсмени Кременчука отримуватимуть стипендії Кременчуцької міської ради. Це на два спортсмени більше ніж минулоріч. На 2020 рік на стипендії передбачена сума у розмірі 1 128 405 грн, це на 54 405 грн більше ніж минулого року. Проте в проєкті бюджеті на цей рік була зазначена сума - 1 218 900 грн (а це на 90 495 грн більше ніж сума, яку розподілили між 42 спортсменами).





З лютого до грудень 2020 року планується виплата щомісячної стипендії 42 провідним та перспективним спортсменам міста, а саме:

4 стипендії - по 6 000 грн;

5 стипендій - по 3 000 грн;

17 стипендій - по 2 046 грн (минулого року сума була - 1565 грн);

16 стипендій - по 1 800 грн (минулого року сума була - 1355 грн)

Розміри виплат стипендій встановлені з урахуванням показаного спортивного результату у офіційних Всеукраїнських та міжнародних змаганнях (ранг змагань) у відповідній віковій категорії (юнаки, юніори, молодь, дорослі) та з урахуванням запланованих спортивних результатів на змаганнях 2020 року. До списку стипендіатів внесено спортсменів, які:

змагаючись на офіційних Всеукраїнських та міжнародних змаганнях, представляли м. Кременчук Полтавської області;

здобули призові місця (1,2,3) у офіційних Всеукраїнських та міжнародних змаганнях 2019 року у вікових групах (юнаки, юніори, молодь, дорослі);

представляли установи, заклади та організації сфери фізичної культури і спорту м. Кременчука Полтавської області (спортивні клуби, дитячо-юнацькі спортивні школи, центри та клуби фізичної культури і спорту інвалідів, спортивні федерації) та їх «залікові очки» і результати заліковані безпосередньо місту Кременчуку Полтавської області;

включені до складу національних збірних команд України (основний, кандидати, резерв) з різних вікових груп, який затверджений Державним агентством спорту України (Міністерство культури, молоді та спорту України) на 2020 рік.

Як і минулого року Кременчук з міського бюджету за рахунок стипендії провідним спортсменам - допомагає олімпійському чемпіону Володимиру Кисельову у боротьбі з раком.









Олімпійські надії Кременчука: Віктор Вихрист, Ольга Ляхова, Єлизавета Каланіна та Ленур Теміром - щомісяця отримуватимуть по 6000 грн.





Цікаво, що у списку провідних спортсменів зник нардеп, борець греко-римського стилю Жан Беленюк. Як повідомили «Телеграфу», що попри відсутність у списку стипендіатів Жан Беленюк продовжує представляти Полтавську область на всеукраїнських змаганнях.





Список спортсменів-стипендіатів Кременчуцької міської ради Полтавської області на 2020 рік