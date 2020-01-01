Закон «Про повну загальну середню освіту»: що відтепер зміниться для учнів та працівників шкіл

Сегодня, 09:03 Просмотров: 193

Верховна Рада України ухвалила новий закон «Про повну загальну середню освіту». За відповідне рішення проголосували 327 народних депутатів.





Основні тези про те, що відтепер зміниться для учнів, їхніх батьків та працівників шкіл, з'явилися на сайті Міністерства освіти і науки України.





Що нового чекає на учнів





1. Гарантії рівного доступу до освіти





Так, Закон гарантує зарахування дітей до початкової школи без жодних конкурсів, при цьому заклад має бути територіально доступним для дітей незалежно від їхнього соціального статусу чи місця народження.





Інклюзивність – тобто можливість дітям з особливими освітніми потребами навчатися в звичайних школах за власною освітньою траєкторією – також передбачена документом і гарантується учням.





Учні на тривалому стаціонарному лікуванні завдяки ухваленню цього документа нарешті отримають захищене законом право здобувати освіту в медзакладах.









2. Побудова індивідуальної освітньої траєкторії





Цей механізм дає можливість кожному учню з урахуванням власних потреб і талантів будувати своє навчання. Це важливо передусім для дітей з особливими освітніми потребами й тих учнів, що додатково поглиблено навчаються поза школою чи прагнуть навчатись вдома.





Для роботи за індивідуальною траєкторією учень та/або його батьки повинні будуть звернутися із заявою до школи. Під це створюватимуть індивідуальний навчальний план, який писатимуть разом педагоги, батьки та учень, схвалюватиме педрада та затверджуватиме директор.





Далі для підтвердження знань з предметів, які здобуваються поза закладом, проводиться звичайне річне оцінювання чи ДПА.

Якщо ж йдеться про підтвердження результатів за домашньою формою, школяреві потрібно буде здавати семестровий контроль (тобто двічі на рік).





3. Додаткові індивідуальні та/або групові консультації для учнів





Закон вперше дає можливість надання учням, що цього потребують, індивідуальних та/або групових консультацій на базі школи. Планується, що такі консультації оплачуватимуться за рахунок держави.





4. Право на справедливе оцінювання та вимоги до доброчесності





Закон на законодавчому рівні встановлює право учнів на справедливе, неупереджене, об’єктивне, незалежне, недискримінаційне та доброчесне оцінювання результатів навчання, незалежно від виду та форми здобуття ними освіти.





Водночас документ деталізує та доповнює положення Закону України «Про освіту» та встановлює конкретні види відповідальності за порушення академічної доброчесності.









5. Вибір предметів учнями





Поняттю «профільна освіта» збираються надати нового змісту та запроваджують право учнів обирати курси, навчальні предмети (інтегровані курси).





Для вивчення деяких предметів можна буде формувати міжкласні групи навіть з дітей різного віку.





6. Три адаптаційні цикли навчання





Увесь період навчання має цикли, коли дитина адаптується: 1-2 класи, 5-6 класи та 10 клас. Це також новація новоприйнятого Закону, ці періоди – найбільш вразливі для дітей впродовж шкільного життя. Відтепер це обов’язково враховуватиметься при плануванні навчання у школах.

7. Більше прав для учнівського самоврядування





Закон передбачає:

чіткі повноваження учнівського самоврядування;

право керівнику учнівського самоврядування на невідкладний прийом керівником закладу освіти;

право учнів через своїх представників брати участь у засіданнях педагогічної ради з усіх питань, що стосуються організації та реалізації освітнього процесу.









8. Реалізація права кожної української дитини на оволодіння державною мовою





Закон передбачає три моделі вивчення української мови у школах. Відповідна стаття документа була написана за результатами численних консультацій з представниками національних меншин та за результатами рекомендацій Венеціанської комісії.





9. Кількість дітей в класах





Новий закон чітко встановлює мінімальну та максимальну допустиму кількість учнів в класах:

в молодшій школі – від 5 до 24 школярів на один клас;

у старшій школі – від 5 до 30 учнів.





10. Тривалість уроків та канікул у навчальному році





Тривалість уроків у першому класі повинна не перевищувати 35 хвилин, у 2-4 класі – 40 хвилин, а у 5-12 – 45 хвилин.





А канікули у школах протягом навчального року мають становити не менше 30 календарних днів.





Що нового чекає на педпрацівників





1. Реальна педагогічна автономія вчителя у:

створенні програм;

розробці власної системи оцінювання та заохочення учня (зі створенням шкали переведення у 12-бальну шкалу);

підвищенні кваліфікації за власним вибором та за кошт держави.





2. Більші можливості для зростання зарплати вчителя





Документ передбачає більше доплат для вчителів, зокрема від 10 до 20% від зарплати за завідування ресурсними кімнатами, кабінетами інформатики та спортивними залами. Окрім цього, педагоги зможуть отримувати додаткові доплати, які завдяки Закону матиме змогу встановлювати засновник закладу.









3. Педагогічна інтернатура для молодого вчителя





Перший рік роботи молодий вчитель проходитиме педагогічну інтернатуру. В її межах він чи вона отримає наставника, який буде зобов’язаний надавати консультації молодому фахівцю та допомагати йому стати успішним вчителем. Наставник отримуватиме додаткову надбавку у 20%.









4. Більше можливостей для педагогічного зростання вчителів





Новий Закон встановлює державні гарантії на підвищення кваліфікації вчителя та передбачає його співфінансування з державного та місцевих бюджетів, можливість підвищувати кваліфікацію у недержавних провайдерів, створення нових центрів професійного розвитку педагогічних працівників.





Документ також визначає категорії педагогічних працівників, що мають право на проходження сертифікації, та права і обов’язки, яких набувають учителі у разі її успішного проходження.





Основні новації для батьків





1. Безпечніше середовище для дітей





Закон дає можливість батькам супроводжувати дитину з особливими освітніми потребами під час навчання, а також надає гарантії захисту учнів від булінгу.





Окрім цього, документ передбачає обов’язкове навчання вчителів основам домедичної допомоги та закриває доступ у заклад особам, які вчинили злочин проти статевої свободи чи статевої недоторканності дитини.









2. Право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу освіти





Якщо батьки вбачають проблеми у роботі закладу та вичерпали усі можливості вирішити це разом із адміністрацією школи, інституційний аудит зможе розставити крапки над «і» та допомогти знайти оптимальний вихід із ситуації.





Основні новації для освітніх управлінців





1. Вчителем може стати людина без педагогічної освіти





Новоприйнятий Закон відкриває можливість стати вчителем людині з будь-якою, а не лише педагогічною, вищою освітою.





Також документом передбачається, що обов’язкове переведення вчителів-пенсіонерів на строкові контракти має відбутись до 1 липня 2020 року.





2. Нові підходи до призначення директорів шкіл





Директор може займати свою посаду не більше 2 термінів по 6 років поспіль в одному закладі.





Колектив школи та батьки відіграватимуть дорадчу роль під час виборів директора, але сам конкурс проводитиме незалежна комісія. Також обов’язковою є відеотрансляція та відеофіксація відбору.









3. Фінансова автономія шкіл





Новоприйнятий Закон передбачає більше можливостей для шкіл у використанні власних коштів. Зокрема на: