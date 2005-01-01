У Крюкові рятувальники допомогли кременчужанину вибратися з оглядової ями

Сегодня, 09:35 Просмотров: 867

Чоловік упав в яму в гаражі і не міг самостійно вибратися

Учора ввечері, 21 січня, рятувальники виїжджали в гараж на вулиці Кузнечній. За допомогою звернулася жінка, брат якої впав в оглядову яму. Чоловік самостійно не міг вибратися, - повідомляють в оперативному зведенні виконкому.





Працівники ДСНС витягли потерпілого з ями. Чоловіка з кататравмою та загальним переохолодженням ушпиталили.





За інформацією начальника Управління з питань цивільного захисту Полтавської ОДА Віктора Стеблянка, чоловіку 84 роки. Його стан здоров'я оцінюють як тяжкий.