Сьогодні на кременчужан чекає рандеву з меценатом та мистецтвознавцем Віталієм Ханком

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Сьогодні, 22 січня, о 14.00 відділ мистецтв ЦМБ проводить творче рандеву з полтавським мистецтвознавцем, джерелознавцем та меценатом Віталієм Ханком* «Музейник В.М. Ханко: продовжувач доброчинних справ» та запрошує усіх бажаючих.



Темою зустрічі стане благодійництво і меценатство. Наприкінці 2019 року до Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського пан Віталій передав документи і мистецькі твори родини Ханків, твори мистецтва, книги, брошури, газети. Гідний вчинок мистецтвознавця збагатив фонди музею на 2,5 тисяч одиниць.





Віталій Ханко презентуватиме бібліографічний покажчик, у якому зафіксовано 4,5 тисяч статей науковця, його спогади.





Спілкування з метром зацікавить не лише діячів мистецтва і краєзнавців, але й усіх, хто бажає більше знати про рідний край, хто захоче відкрити невідомі сторінки мистецтва Полтавщини.





*Віталій Ханко – заслужений працівник культури України, член Національної спілки художників України, Національної спілки майстрів народного мистецтва України. Він – авторитетний дослідник історії образотворчого мистецтва Полтавщини, енциклопедист, відкривач забутих імен діячів української культури, автор раритетних книг з історії мистецтва рідного краю.





Де: Центральній міській бібліотеці на вулиці Європейській, 66/13 (зупинка «Міськводоканал»).

Коли: 22 січня о 14.00.



