30 січня у Кременчуці стартує чемпіонат України з більярду

Командний (парний 2*2) Чемпіонат України серед юніорів, юнаків та дівчат з Вільної піраміди 2020 та Кубок України серед юніорів, юнаків та дівчат з Вільної піраміди 2020 відбудеться у Кременчуці. Змагання з 30 січня до 2 лютого триватимуть в БК «Бінго».
Змагання проводяться з метою подальшого розвитку більярдного спорту в Україні, виявлення найсильніших команд та спортсменів, підготовки для участі в офіційних міжнародних змаганнях. Проводять змагання відповідно до Єдиного календарного плану фізкультурно-спортивних заходів України на 2020 рік за чинними на території України Правилами змагань з більярдного спорту, що не суперечать міжнародним правилам з більярдного спорту.
Учасники чемпіонату та заявки:
Програма змагань
30 січня – день приїзду учасників.
18:00-20:00 – реєстрація учасників.
20:00 – жеребкування учасників змагань.
31 січня
10:30 – урочисте відкриття змагань.
11:00 – 20:00. Кваліфікаційні змагання Кубку України.
01 лютого
11:00 - 16:00. 1/2, фінали Кубку України.
11:00 – 20:00. Кваліфікаційні змагання Чемпіонату України.
02 лютий
11:00 – 16:00. 1/2, фінали Чемпіонату України.
Розклад зустрічей може змінюватися в залежності від кількості учасників.
Змагання проходять у БК «Бінго» (проспект Свободи 2) та БК «Вікторія» (вул.Соборна 16/9).