30 січня у Кременчуці стартує чемпіонат України з більярду

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Командний (парний 2*2) Чемпіонат України серед юніорів, юнаків та дівчат з Вільної піраміди 2020 та Кубок України серед юніорів, юнаків та дівчат з Вільної піраміди 2020 відбудеться у Кременчуці. Змагання з 30 січня до 2 лютого триватимуть в БК «Бінго».





Змагання проводяться з метою подальшого розвитку більярдного спорту в Україні, виявлення найсильніших команд та спортсменів, підготовки для участі в офіційних міжнародних змаганнях. Проводять змагання відповідно до Єдиного календарного плану фізкультурно-спортивних заходів України на 2020 рік за чинними на території України Правилами змагань з більярдного спорту, що не суперечать міжнародним правилам з більярдного спорту.





Учасники чемпіонату та заявки:

Юнаки, дівчата (молодша група) - 2008 року народження та молодші

Юнаки – 2005 року народження та молодші

Юніори – 2002-2004 роки народження

Дівчата - 2002 року народження та молодші





Програма змагань

30 січня – день приїзду учасників.

18:00-20:00 – реєстрація учасників.

20:00 – жеребкування учасників змагань.

31 січня

10:30 – урочисте відкриття змагань.

11:00 – 20:00. Кваліфікаційні змагання Кубку України.

01 лютого

11:00 - 16:00. 1/2, фінали Кубку України.

11:00 – 20:00. Кваліфікаційні змагання Чемпіонату України.

02 лютий

11:00 – 16:00. 1/2, фінали Чемпіонату України.

Розклад зустрічей може змінюватися в залежності від кількості учасників.





Змагання проходять у БК «Бінго» (проспект Свободи 2) та БК «Вікторія» (вул.Соборна 16/9).