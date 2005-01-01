Происшествия

У Кременчуці п'яний дебошир подзвонив до поліції та обматюкав диспетчера

Сегодня, 07:18 Просмотров: 558 Комментариев: 1

За телефонне хуліганство його оштрафували на 119 гривень

Вчора, 21 січня, на засіданні адміністративної комісії розглядати протокол, складений стосовно п'яного кременчужанина Сергія, який подзвонив до поліції та покрив матами диспетчера.


Інцидент стався 20 грудня 2019 року близько 18.00. Чоловік зателефонував на лінію «102», а коли оператор йому відповів, почав ображати його нецензурною лайкою.


Згодом дебошир не зміг назвати конкретної причини, навіщо він це зробив. За словами Сергія, він був п'яним і свою провину визнає. Також телефонний хуліган пообіцяв, що подібного більше не повториться.


Його оштрафували за статтею 183 (завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) КУпАП на 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто на 119 грн.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: ложный вызов пьяный телефон полиция штраф админкомиссия админпротокол

Комментарии: 1

343
evgeniys:
Сегодня, 07:40

Нужно было на 11900 грн оштрафовать, что б в следующий раз даже в пьяной башке пискнуло бы - не делай этого... а то я так понимаю найти его адрес,  презд патрульной машины, пара офицеров, протоколы, заседание коммисии аж никак не стоят 119 грн... или бюджет большой, на всех хватит..


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