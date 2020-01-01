В кінці робочого дня: що поєднує Стівена Спілберга, Енді Воргола та кременчужанина Дмитра Тьомкіна

Вчера, 18:01 Просмотров: 495

Що об'єднує таких відомих людей, як Стівен Спілберг, Енді Воргол та кременчужанина Дмитра Тьомкіна? На початок 20 століття був час активного процесу міграції українців, які цілими родинами виїжджали до чужих континентів.





У результаті в Америці опинилось чимало українців, які багато зробили для світової культури.









Серед виходців є й відомі музиканти, один з яких кременчужанин Дмитро Тьомкін, який здобув 4 оскари. На початку 20 століття його імя було у всіх на вустах. Дмитро Тьомкін був відомим творцем музики до вестернів. Коли його запитували, як йому вдається так точно відчути дух прерій, він говорив: "Бо степ є степ, а між козаками і ковбоями є чимало спільного".



